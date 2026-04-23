TLC: Faraoni “Siglato l’accordo Fastweb (Fastweb+Vodafone) dopo 48 ore di trattativa. Risultato importante per l’armonizzazione dei diritti dei lavoratori”

AgenPress. Passata la fase transitoria intercorsa dall’acquisizione di Vodafone da parte di Fastweb mancava l’ultimo tassello fondamentale per l’armonizzazione dei due contratti di secondo livello.

Questa mattina dopo oltre 48 ore di trattativa si è giunti, a conclusione di un percorso complicato, alla firma della trattativa di armonizzazione. Importante aver raggiunto un’intesa per la parte normativa ed economica ed averle rese omogenee ed esigibili per l’intera popolazione lavorativa.

Come FISTel Cisl esprimiamo soddisfazione per l’accordo raggiunto perché avviene in un contesto internazionale e di settore delle tlc molto complicato ed assume ancor più importanza esserci riusciti. A breve verrà avviata la fase di consultazione, nei prossimi giorni verranno effettuati tutti i passaggi necessari in assemblea per illustrare nel dettaglio i contenuti dell’accordo.

A margine dell’accordo sull’armonizzazione il Segretario Generale della FISTel Cisl Alessandro Faraoni ha anche richiamato l’urgenza di interventi strutturali per la digitalizzazione del Paese, collegandosi alle recenti analisi di settore: ‘’Speriamo sia di stimolo affinchè le istituzioni prestino maggiori attenzioni ed aiuti ad un settore nevralgico come quello delle TLC, determinante per la digitalizzazione del paese, ma in forte crisi come del resto ricordato anche ieri dal Presidente AssTel all’evento di presentazione della ricerca “L’urgenza di agire: regole eque per crescere, investire, competere nel digitale”, alla Luiss, promosso dal Centro di Ricerca Franco Fontana e da Asstel.

Come Sindacato in questa situazione possiamo fare solo opera di tamponamento, servono invece interventi strutturali da parte del governo per mettere veramente in sicurezza il settore e ribadiamo la necessità di un tavolo con tutti i soggetti istituzionali.’’