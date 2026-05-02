Zanardi, Schillaci: “Dolore per scomparsa. È stato grande esempio per tutti”

AgenPress. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, esprime “profondo cordoglio” per la scomparsa di Alex Zanardi.

“È una perdita che ci addolora. Ci lascia un grande campione, un uomo dalla forza straordinaria che ha saputo affrontare ogni prova con coraggio e determinazione. Zanardi è stato un punto di riferimento nello sport e ben oltre lo sport. Con il suo esempio – conclude Schillaci – ha mostrato a noi tutti cosa sia la capacità di non arrendersi mai, anche nei momenti più difficili. Alla sua famiglia e ai suoi cari va la mia più sincera vicinanza”.