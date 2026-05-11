India. A rischio le Feste con la bevanda Diet Coke. Lattina introvabile sugli scaffali dei negozi

AgenPress. La chiusura dello Stretto di Hormuz continua ad avere ripercussioni sull’economia globale, e le conseguenze sono state particolarmente acute in alcune zone dell’Asia, interessando ogni aspetto, dai costi del gas e dell’energia ai combustibili per cucinare e ai fertilizzanti.

Ma il blocco delle spedizioni nel Golfo Persico sta avendo anche ripercussioni inaspettate. In India, i negozi hanno faticato a tenere la Coca-Cola Light sugli scaffali a causa della carenza di lattine di alluminio.

I fornitori hanno dichiarato che alcuni ordini non venivano evasi a causa della carenza di lattine causata dalla situazione nel Golfo, che rappresenta circa il 9% della produzione mondiale di alluminio. A differenza della maggior parte degli altri Paesi, in India la Diet Coke non viene venduta in bottiglie di plastica, lasciando così gli amanti della bevanda a rischio di non poterla acquistare.

In India, dove quasi il 10% della popolazione adulta è diabetica , la domanda di Coca-Cola Light e di bevande con dolcificanti alternativi è aumentata vertiginosamente, secondo uno studio del 2023 del Consiglio indiano per la ricerca medica.