Previsioni Meteo del 9 Maggio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 9 Maggio 2026.

AL NORD – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità lungo l’arco alpino, tempo invariato altrove. In serata e in nottata atteso un aumento della nuvolosità da ovest con piogge su Liguria, Valle d’Aosta e Piemonte.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio attese velature in transito a partire dai settori Tirrenici. In serata progressivo aumento della nuvolosità; nella notte attesi acquazzoni e temporali sulle coste di Toscana e Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio maltempo in intensificazione sulla Sardegna, poche variazioni altrove. In serata e in nottata nuvolosità in progressivo aumento anche sulle regioni peninsulari con deboli piogge anche su Campania, Calabria e Sicilia.

Temperature minime stabili o in calo al centro-sud, in lieve rialzo al nord; massime in generale rialzo.