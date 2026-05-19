Cinema Revolution 2026: Borgonzoni, “torna la nuova edizione dell’iniziativa a sostegno del cinema italiano ed europeo”

AgenPress. Dal 19 giugno al 20 settembre tornano in sala con un biglietto ridotto a 3,50 euro i film italiani ed europei. Il Sottosegretario di Stato alla Cultura Lucia Borgonzoni annuncia la nuova edizione di Cinema Revolution, l’iniziativa che ha ridisegnato la stagionalità del settore cinematografico nel nostro Paese.

“Per il quarto anno di fila torna l’iniziativa Mic nata con un obiettivo preciso: consentire agli spettatori di andare al cinema con un biglietto ridotto e portare il prodotto cinematografico nazionale ed europeo nelle sale. Prima della sua introduzione, la stagione cinematografica italiana era tradizionalmente concentrata nei mesi tra novembre e febbraio, lasciando il periodo estivo quasi del tutto privo di interesse commerciale. Cinema Revolution ha sfatato il mito che il pubblico italiano non andasse al cinema d’estate, aprendo una nuova finestra di opportunità per l’intera filiera”.

I risultati dell’edizione precedente

I numeri parlano chiaro. L’edizione 2025 di Cinema Revolution ha registrato oltre 2,1 milioni di ingressi per film italiani ed europei nel periodo estivo, segnando il miglior risultato di sempre in questa stagione per questa tipologia di prodotto, con incassi superiori ai 13 milioni di euro. “Sulla base di questi risultati – prosegue Borgonzoni – Cinema Revolution 2026 consolida e raffina la sua missione. Una novità importante riguarda la platea dei titoli ammessi al programma: rispetto alle edizioni precedenti, in cui circa il 30% degli ingressi era generato da film di nazionalità inglese, la nuova edizione concentrerà il proprio sostegno esclusivamente su film italiani e dell’Unione Europea, valorizzando con maggiore incisività la produzione nazionale e comunitaria”.

Anche l’Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA accoglie con grande favore il ritorno di Cinema Revolution. “L’obiettivo del Sottosegretario Borgonzoni, che ringrazio per aver voluto fortemente questa nuova edizione, è da sempre quello di aiutare la nostra industria a lavorare insieme per migliorare i punti di criticità del nostro settore – dichiara Paolo Orlando, Presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA -. Uno di questi è da sempre quello di allargare l’affluenza al cinema anche in quei mesi considerati (a torto, numeri alla mano) meno performanti dal punto di vista del mercato. Come distributori Anica sposiamo appieno questa linea che ha come obiettivo ultimo la volontà di arrivare a far incontrare il prodotto filmico – in particolare quello italiano ed europeo – con gli spettatori italiani nei cinema, e pertanto, in piena sinergia con l’Anec e con il suo nuovo presidente Larini, continueremo a lavorare in questa direzione”.

Ad aprire e chiudere le danze di quest’estate cinematografica, torna anche Cinema in Festa. Dal 15 al 18 giugno e dal 21 al 24 settembre, titoli sia europei che americani, potranno essere visti sempre con biglietto ridotto, tra questi anche l’atteso film di Spielberg Disclosure Day e l’imperdibile Toy Story 5. “Fondamentale la partecipazione di questi due importanti blockbuster americani – prosegue Orlando – per la conferma dei quali voglio ringraziare rispettivamente Universal e Disney”.

Anche l’Associazione Nazionale Esercenti Cinema è sulla stessa linea. “Con questa edizione – dichiara Fabrizio Larini, presidente Anec – si consolida un percorso iniziato cinque anni fa per il quale abbiamo ritenuto indispensabile accompagnare lo spettatore nell’esperienza cinematografica nel periodo estivo. Se da una parte i grandi blockbuster delle major trovano continuità nelle uscite forti di una comunicazione internazionale molto importante, dall’altra il sostegno al cinema italiano ed europeo è fondamentale per questo periodo. A fianco delle nuove uscite, che troveranno il loro apice nei titoli presentati a Venezia, il pubblico troverà la giusta opportunità per recuperare l’ottima produzione degli ultimi mesi, con ampio spazio nelle arene cinematografiche”.