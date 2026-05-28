Previsioni Meteo del 29 Maggio 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 29 Maggio 2026.

AL NORD – Al mattino addensamenti sparsi tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna con locali piovaschi, sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord. Al pomeriggio temporali sviluppo sulle Alpi centro-occidentali e Appennino con locali sconfinamenti, cieli soleggiati tra Triveneto e Romagna. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO – Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche piovasco sulla Toscana. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo tra Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto sul versante adriatico con cieli soleggiati sulle coste. In serata e in nottata torna tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE – Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio locali temporali in sviluppo nelle zone interne tra Calabria e Sicilia, tempo invariato altrove. Dalla serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori.

Temperature minime e massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta l’Italia.