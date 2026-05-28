Mattarella ha firmato i decreti di nomina di 25 cavalieri del lavoro

AgenPress. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 27.05.2026, i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Sen. Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, On. Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.
Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:
ANDRONACO Vincenzo – Terziario Commercio prodotti alimentari – Estero
COIN Roberto – Artigianato Orafo – Veneto
CVETIC Marina – Agricoltura Vitivinicola – Abruzzo
DA ROS Katia – Industria Prodotti refrigeranti – Veneto
D’AMICO Sabato – Industria Produzione alimentare – Campania
DELLADIO Lorenzo – Industria Abbigliamento sportivo – Trentino – Alto Adige
DOGLIANI Matterino – Industria Costruzione infrastrutture – Piemonte
FONTANA Giuseppe – Industria Metalmeccanica – Lombardia
FONTANA Sergio – Industria Farmaceutica e cosmetica – Puglia
GIRONDI Giorgio – Industria Tecnologie di filtrazione – Veneto
GOZZI Antonio – Industria Siderurgica – Liguria
GRITTI Gioconda – Terziario Ristorazione – Lombardia
IBBA Giangiacomo – Terziario Grande distribuzione – Sardegna
INVERNIZZI Ambrogio – Agricoltura Produzione lattiero casearia – Piemonte
LASTRUCCI Carlo — Industria Elettronica – Toscana
MARSIAJ Giorgio – Industria Componenti auto e spazio – Piemonte
MORO Elisabetta – Industria Macchine dosatura – Veneto
NEGRO Giancarlo – Terziario Servizi informatici – Puglia
PALLINI Micaela – Industria Distilleria – Lazio
PIRACCINI Bruno – Industria Ortofrutta – Emilia – Romagna
PONTI Giacomo – Industria Alimentare – Piemonte
SORBINI Alberto – Industria Produzione integratori alimentari – Lombardia
TROMBETTI Marco – Terziario Informatica – Lazio
VITALE Giuseppa – Terziario Commercio al dettaglio alimentare – Sicilia
ZUCCHI Patrizia – Industria Distribuzione energia – Emilia – Romagna