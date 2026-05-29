Senato, Scurria ( FDI): “Italia-Africa. Al Senato il dialogo tra cooperazione, investimenti e crescita”

AgenPress. “Mercoledì 3 giugno su mia iniziativa si svolgerà alle ore 16.00, presso la Sala degli Atti parlamentari del Senato, il convegno dal titolo “Africa e Mediterraneo. Tra cooperazione e sviluppo: il sistema Italia che costruisce”.

Parleremo del Piano Mattei e della volontà dell’Italia di fare sistema attraverso la collaborazione tra istituzioni, imprese, università e realtà territoriali, per promuovere sviluppo, investimenti, innovazione e formazione.

Un dialogo orientato alla costruzione di partnership concrete e durature, fondate sulla cooperazione reciproca e sulla crescita condivisa.

Interverranno nel dibattito: Sen. Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Andrea De Priamo Presidente della 1 Commissione permanente (Affari Costituzionali), On. Massimo Milani Segretario VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) Camera dei Deputati, Dott. Alfio Rapisarda ENI – Responsabile Global Security Dott. Antonio Gozzi, Confindustria – Special Advisor per l’Autonomina Strategica Europea, Piano Mattei e Competitività, Dott. Carmelo Troccoli Coldiretti – Direttore Generale, Responsabile Cooperazione Internazionale, Dott. Carlo Rossoto Gruppo CDP – Direttore della Cooperazione allo Sviluppo e Relazioni Istituzionali Internazionali, Dott.ssa Francesca Alicata Direttore relazioni esterne – SIMEST SpA, Dott. Antonio Lissoni, Presidente AIFO Dott. Federico Vecchioni, Presidente esecutivo – Bonifiche Ferraresi, Dott. Roberto Scrivo, Chief External Affairs, Communication & Sustainability Officer – Angelini Pharma, Dott.ssa Letizia Colucci Direttore Generale di Med-Or Italian Foundation, Dott.ssa Mariastella Giorlandino, Presidente Fondazione Artemisia, Dott. Cristopher Faroni Presidente gruppo INI, Massimiliano Metalli Responsabile del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Fratelli d’Italia Roma, Dott. Angelo Aliquò Direttore Generale San Camillo Forlanini, Dott. Antonio Franceschini Prof. Aldo Morrone, Direttore Scientifico IISMAS, CNA – Responsabile Ufficio Promozione e Mercato internazionale Dott. Michelangelo Bartolo, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitari Ufficio Telemedicina Innovativa e ICT. Modererà l’evento la Dott.ssa Ilenia Petracalvina, Giornalista RAI”.

E’ quanto dichiara, in una nota, il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.