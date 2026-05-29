Unione Naz. Consumatori: inflazione record da settembre 2023

AgenPress. “Un rialzo stellare. Se non si riapre subito lo Stretto di Hormuz sarà un’estate rovente sul fronte dei prezzi. La guerra in Medio Oriente ha causato un”inflazione annua del 3,2%, un record che non si aveva dal settembre 2023 quando arrivò al 5,3%. Da febbraio a maggio, in appena 3 mesi, l’inflazione è salita del 2%, per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche il rincaro è dell’1,5%, ma il primato si raggiunge per i Trasporti con +5,2% e per Abitazione, elettricità e gas che decollano del 4,3% rispetto a febbraio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di maggio secondo i quali quella tendenziale sale del 3,2%.
“Effetti devastanti che stanno determinando una vera e propria stangata pari, per una coppia con due figli, a un aumento complessivo del costo della vita di 1191 euro su base annua, 269 euro per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 286 per il carrello della spesa, 328 euro per i Trasporti, 251 euro per Abitazione, elettricità e gas. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 1094 euro. In media, per una famiglia la sberla è di 842 euro, 185 per mangiare e bere” conclude Dona.
Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di maggio
|DIVISIONI DI SPESA
|Famiglia media
|Coppia
con 2 figli
|Coppia
con 1 figlio
|Inflazione annua di
maggio
|Prodotti alimentari e bevande analcoliche
|185
|269
|236
|+2,9
|Bevande alcoliche, tabacco e droghe
|14
|17
|18
|+2,6
|Abbigliamento e calzature
|10
|18
|14
|+0,8
|Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili
|233
|251
|249
|+5,8
|Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione
|22
|30
|27
|+1,6
|Sanità
|15
|18
|18
|+1,1
|Trasporti
|200
|328
|305
|+5,6
|Informazione e comunicazione
|-16
|-24
|-22
|-1,9
|Ricreazione, sport e cultura
|16
|28
|24
|+1,3
|Servizi di istruzione
|4
|10
|6
|+1,7
|Servizi di ristoranti e servizi di alloggio
|68
|119
|95
|+3,5
|Servizi finanziari e assicurativi
|36
|53
|50
|+4,1
|Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari
|56
|74
|75
|+3,5
|TOTALE RINCARO ANNUO
|842
|1191
|1094
|+3,2
|CARRELLO DELLA SPESA
|198
|286
|252
|+2,3
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Nota: dati e totali arrotondati
|Divisioni di spesa
|Inflazione da febbraio 2026 a maggio 2026
|[00] Indice generale
|2,0
|[01] Prodotti alimentari e bevande analcoliche
|1,5
|[02] Bevande alcoliche, tabacco e droghe
|0,5
|[03] Abbigliamento e calzature
|0,2
|[04] Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili
|4,3
|[05] Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione
|0,0
|[06] Sanità
|0,4
|[07] Trasporti
|5,2
|[08] Informazione e comunicazione
|-0,2
|[09] Ricreazione, sport e cultura
|0,3
|[10] Servizi di istruzione
|0,0
|[11] Servizi di ristoranti e servizi di alloggio
|2,2
|[12] Servizi finanziari e assicurativi
|0,3
|[13] Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari
|0,5