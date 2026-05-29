Unione Naz. Consumatori: inflazione record da settembre 2023

AgenPress. “Un rialzo stellare. Se non si riapre subito lo Stretto di Hormuz sarà un’estate rovente sul fronte dei prezzi. La guerra in Medio Oriente ha causato un”inflazione annua del 3,2%, un record che non si aveva dal settembre 2023 quando arrivò al 5,3%. Da febbraio a maggio, in appena 3 mesi, l’inflazione è salita del 2%, per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche il rincaro è dell’1,5%, ma il primato si raggiunge per i Trasporti con +5,2% e per Abitazione, elettricità e gas che decollano del 4,3% rispetto a febbraio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di maggio secondo i quali quella tendenziale sale del 3,2%.

“Effetti devastanti che stanno determinando una vera e propria stangata pari, per una coppia con due figli, a un aumento complessivo del costo della vita di 1191 euro su base annua, 269 euro per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 286 per il carrello della spesa, 328 euro per i Trasporti, 251 euro per Abitazione, elettricità e gas. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 1094 euro. In media, per una famiglia la sberla è di 842 euro, 185 per mangiare e bere” conclude Dona.

Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di maggio

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Inflazione annua di maggio Prodotti alimentari e bevande analcoliche 185 269 236 +2,9 Bevande alcoliche, tabacco e droghe 14 17 18 +2,6 Abbigliamento e calzature 10 18 14 +0,8 Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 233 251 249 +5,8 Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione 22 30 27 +1,6 Sanità 15 18 18 +1,1 Trasporti 200 328 305 +5,6 Informazione e comunicazione -16 -24 -22 -1,9 Ricreazione, sport e cultura 16 28 24 +1,3 Servizi di istruzione 4 10 6 +1,7 Servizi di ristoranti e servizi di alloggio 68 119 95 +3,5 Servizi finanziari e assicurativi 36 53 50 +4,1 Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari 56 74 75 +3,5 TOTALE RINCARO ANNUO 842 1191 1094 +3,2 CARRELLO DELLA SPESA 198 286 252 +2,3

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati