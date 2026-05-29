Unione Naz. Consumatori: inflazione record da settembre 2023

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AgenPress. “Un rialzo stellare. Se non si riapre subito lo Stretto di Hormuz sarà un’estate rovente sul fronte dei prezzi. La guerra in Medio Oriente ha causato un”inflazione annua del 3,2%, un record che non si aveva dal settembre 2023 quando arrivò al 5,3%. Da febbraio a maggio, in appena 3 mesi, l’inflazione è salita del 2%, per i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche il rincaro è dell’1,5%, ma il primato si raggiunge per i Trasporti con +5,2% e per Abitazione, elettricità e gas che decollano del 4,3% rispetto a febbraio” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di maggio secondo i quali quella tendenziale sale del 3,2%.

“Effetti devastanti che stanno determinando una vera e propria stangata pari, per una coppia con due figli, a un aumento complessivo del costo della vita di 1191 euro su base annua, 269 euro per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 286 per il carrello della spesa, 328 euro per i Trasporti, 251 euro per Abitazione, elettricità e gas. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 1094 euro. In media, per una famiglia la sberla è di 842 euro, 185 per mangiare e bere” conclude Dona.

Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di maggio

DIVISIONI DI SPESAFamiglia mediaCoppia

con 2 figli

Coppia

con 1 figlio

Inflazione annua di

maggio

Prodotti alimentari e bevande analcoliche185269236+2,9
Bevande alcoliche, tabacco e droghe141718+2,6
Abbigliamento e calzature101814+0,8
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili233251249+5,8
Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione223027+1,6
Sanità151818+1,1
Trasporti200328305+5,6
Informazione e comunicazione-16-24-22-1,9
Ricreazione, sport e cultura162824+1,3
Servizi di istruzione4106+1,7
Servizi di ristoranti e servizi di alloggio6811995+3,5
Servizi finanziari e assicurativi365350+4,1
Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari567475+3,5
TOTALE RINCARO ANNUO84211911094+3,2
CARRELLO DELLA SPESA198286252+2,3

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati

 

Divisioni di spesaInflazione da febbraio 2026 a maggio 2026
[00] Indice generale2,0
[01] Prodotti alimentari e bevande analcoliche1,5
[02] Bevande alcoliche, tabacco e droghe0,5
[03] Abbigliamento e calzature0,2
[04] Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili4,3
[05] Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione0,0
[06] Sanità0,4
[07] Trasporti5,2
[08] Informazione e comunicazione-0,2
[09] Ricreazione, sport e cultura0,3
[10] Servizi di istruzione0,0
[11] Servizi di ristoranti e servizi di alloggio2,2
[12] Servizi finanziari e assicurativi0,3
[13] Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari0,5
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