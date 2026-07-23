Tragedia nel Vibonese: bimbo di un anno e mezzo muore in ospedale, ricoverati altri quattro bambini dello stesso asilo

AgenPress. Un bambino di appena un anno e mezzo è morto all’ospedale di Catanzaro, dove era stato trasferito in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute. La notizia ha profondamente scosso la comunità di Tropea, dove il piccolo frequentava un asilo insieme ad altri bambini.

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, altri quattro bambini che frequentano lo stesso istituto sono stati ricoverati con sintomi simili a quelli manifestati dalla piccola vittima. Tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe anche quella di un’infezione causata da un batterio, ma al momento non vi sono conferme ufficiali sulle cause dei malori.

Tre dei quattro bambini ricoverati sono stati successivamente dimessi, dopo che le loro condizioni sono migliorate. Un quarto bambino resta invece sotto osservazione, mentre i medici continuano a monitorarne il quadro clinico.

Le autorità sanitarie hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dell’episodio e verificare un eventuale collegamento tra i casi registrati. Sono in corso anche le verifiche all’interno dell’asilo frequentato dai bambini, mentre si attendono gli esiti degli esami clinici e microbiologici che potranno fornire indicazioni più precise.

Al momento, gli investigatori e il personale sanitario invitano alla prudenza, sottolineando che è ancora prematuro stabilire con certezza la causa del decesso del bambino e dei ricoveri degli altri piccoli. Saranno gli accertamenti in corso a chiarire se all’origine dei casi vi sia effettivamente un agente batterico o un’altra causa.