Meloni: “Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne”

AgenPress. Il Governo ha approvato un disegno di legge che introduce modifiche alle norme sull’imputabilità dei minori. Ad annunciarlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attraverso un videomessaggio nel quale ha illustrato le finalità del provvedimento, sottolineando la volontà dell’esecutivo di rafforzare il principio della responsabilità personale anche in età minorile.

«Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne». Con queste parole, Meloni ha ribadito l’impostazione del Governo sul tema della giustizia minorile, evidenziando la necessità di garantire una risposta più efficace nei confronti dei giovani autori di reati, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.

Secondo quanto dichiarato dalla presidente del Consiglio, il disegno di legge punta a intervenire sulle regole che disciplinano l’imputabilità dei minori, con l’obiettivo di adeguare il sistema alle nuove forme di criminalità giovanile e di rafforzare il senso di responsabilità. Il provvedimento dovrà ora iniziare il suo iter parlamentare, durante il quale potrà essere discusso ed eventualmente modificato prima dell’approvazione definitiva.

Il tema della responsabilità penale dei minori continua a suscitare un ampio dibattito pubblico e istituzionale. Da un lato, il Governo sostiene la necessità di assicurare che chi commette reati risponda delle proprie azioni; dall’altro, esperti e organismi che si occupano di tutela dell’infanzia ricordano l’importanza di coniugare l’esigenza di sicurezza con percorsi di recupero e reinserimento sociale dei giovani coinvolti.