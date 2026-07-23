Cosenza, 25enne muore dopo essersi gettato dal balcone durante una perquisizione

AgenPress. Tragedia a Cosenza, dove un giovane di 25 anni ha perso la vita dopo essersi lanciato dal balcone dell’appartamento in cui viveva, situato al terzo piano di uno stabile cittadino.

La vittima è Mohamed Amin Bessioud, cittadino italiano di origine tunisina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si sarebbe gettato nel vuoto mentre le forze dell’ordine stavano effettuando una perquisizione all’interno dell’abitazione.

L’impatto al suolo si è rivelato fatale. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, per il 25enne non è stato possibile fare nulla.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte degli investigatori, che stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell’episodio e le circostanze che hanno portato il giovane a compiere il gesto. La perquisizione rientrava nell’ambito di un’attività investigativa, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sul procedimento.

L’autorità giudiziaria è stata informata dell’accaduto e ha avviato le verifiche di rito. Saranno le indagini a chiarire eventuali responsabilità e a definire con precisione la sequenza degli eventi.

La vicenda ha suscitato forte impressione nel quartiere, dove numerosi residenti hanno assistito alle fasi successive alla caduta e all’intervento dei mezzi di soccorso.