Meloni a Chiomonte: visita al cantiere Tav Torino-Lione e incontro con le Forze dell’Ordine

AgenPress. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta questa mattina a Chiomonte, in provincia di Torino, accompagnata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La visita istituzionale è dedicata al personale delle Forze dell’Ordine impegnato nelle attività di vigilanza e sicurezza del cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione.

Nel corso della giornata, la premier incontrerà gli uomini e le donne di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e degli altri corpi coinvolti nella tutela dell’area del cantiere, da anni considerata un punto particolarmente delicato sotto il profilo della sicurezza. L’obiettivo della visita è esprimere il sostegno del Governo agli operatori che quotidianamente garantiscono l’ordine pubblico e la protezione di un’infrastruttura ritenuta strategica.

La linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione rappresenta uno dei principali progetti infrastrutturali italiani ed europei, inserito nel corridoio mediterraneo della rete transeuropea dei trasporti. Nel corso degli anni il cantiere di Chiomonte è stato teatro di manifestazioni e proteste da parte del movimento contrario all’opera, rendendo necessario un costante presidio delle Forze dell’Ordine.

La presenza della presidente Meloni e del ministro Piantedosi assume quindi anche un forte valore simbolico, ribadendo l’attenzione dell’Esecutivo nei confronti della sicurezza degli operatori impegnati sul territorio e della prosecuzione dei lavori della Torino-Lione.

L’incontro con il personale impegnato nella vigilanza del cantiere si inserisce nell’ambito delle iniziative del Governo volte a valorizzare il lavoro delle Forze dell’Ordine e a confermare il sostegno alle grandi opere infrastrutturali considerate strategiche per lo sviluppo del Paese.