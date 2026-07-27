Governo: “Sconto solo sul diesel, 17 centesimi al litro fino al 6 agosto”

AgenPress. Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri, al termine della quale il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha illustrato in conferenza stampa i principali provvedimenti approvati dall’esecutivo.

Tra le misure annunciate, particolare attenzione è stata riservata all’intervento sui carburanti. Il Governo ha infatti deciso di introdurre uno sconto esclusivamente sul diesel, pari a 17 centesimi al litro, che resterà in vigore fino al 6 agosto.

Secondo quanto spiegato dal ministro Giorgetti, il provvedimento è stato adottato per sostenere famiglie e imprese maggiormente esposte ai rincari del carburante, concentrando le risorse disponibili sul gasolio. La misura ha carattere temporaneo e sarà valida per poco più di una settimana, con l’obiettivo di attenuare l’impatto dell’aumento dei prezzi durante il periodo estivo.

Nel corso della conferenza stampa, Giorgetti ha inoltre sottolineato che il Governo continuerà a monitorare l’andamento dei mercati energetici e valuterà eventuali ulteriori interventi qualora le condizioni economiche lo rendessero necessario.

La riunione del Consiglio dei Ministri ha affrontato anche altri dossier di natura economica e amministrativa, mentre l’attenzione resta concentrata sulle misure a sostegno del potere d’acquisto e della competitività del sistema produttivo.