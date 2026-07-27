Parigi. Un uomo armato di coltello ferisce tre donne, una è incinta

AgenPress. Momenti di paura a Parigi, dove un uomo armato di coltello ha aggredito diverse persone, ferendo tre donne, una delle quali è incinta. L’aggressore è stato fermato sul posto dalle forze dell’ordine, evitando che il bilancio dell’attacco potesse aggravarsi ulteriormente.

A confermare la gravità dell’episodio è stato il ministro dell’Interno francese, Laurent Nuñez, che ha dichiarato: «Due di loro sono state ferite piuttosto gravemente». Le vittime sono state immediatamente soccorse e trasportate in ospedale, dove stanno ricevendo le cure necessarie. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle loro condizioni cliniche né sullo stato di salute del bambino della donna incinta.

Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità francesi, il sospettato è un uomo di 31 anni che soffrirebbe di disturbi psichici. Dopo l’aggressione è stato rapidamente immobilizzato e arrestato dagli agenti intervenuti sul luogo dell’attacco.

Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti e il movente dell’aggressione. Al momento, le autorità non hanno indicato elementi che facciano pensare a una matrice terroristica, mentre l’attenzione degli inquirenti resta concentrata sul profilo psicologico dell’aggressore e sulle circostanze che hanno portato all’attacco.

L’episodio riaccende il dibattito in Francia sulla gestione delle persone affette da gravi disturbi psichici e sulle misure di prevenzione per garantire la sicurezza nei luoghi pubblici. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti, che dovranno chiarire le condizioni delle vittime e le eventuali responsabilità del fermato.