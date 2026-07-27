Sky Sport: “Maldini e Leonardo pronti a lasciare la Nazionale”

AgenPress. Colpo di scena nella corsa alla panchina della Nazionale italiana. Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico degli Azzurri. Dopo le polemiche degli ultimi giorni legate al caso della collaborazione con il bookmaker russo Fonbet, sono stati annullati gli incontri previsti tra l’entourage dell’ex centrocampista e la FIGC, facendo definitivamente tramontare la trattativa.

La rinuncia di Pirlo rischia ora di avere conseguenze ben più profonde. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor del progetto di rilancio della Nazionale, starebbero valutando di lasciare i propri incarichi. I due dirigenti avevano individuato proprio in Pirlo il profilo ideale per guidare il nuovo corso azzurro e, senza la possibilità di portare avanti quella scelta, potrebbero decidere di fare un passo indietro.

La situazione apre così un nuovo scenario di forte incertezza. La FIGC dovrà individuare rapidamente un nuovo commissario tecnico, mentre resta da capire se il progetto affidato a Maldini e Leonardo potrà proseguire oppure subirà una brusca interruzione. Al momento non sono state rese note decisioni ufficiali da parte dei due dirigenti, ma la loro permanenza appare in forte dubbio.

Per la Nazionale italiana si tratta dell’ennesimo capitolo di una vicenda che rischia di rallentare ulteriormente il percorso di ricostruzione in vista dei prossimi impegni internazionali. La FIGC è ora chiamata a sciogliere rapidamente il nodo del nuovo Ct e a chiarire anche il futuro dell’assetto dirigenziale.