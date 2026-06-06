Il Papa in Spagna per rilanciare la comunione e l’incontro

AgenPress. Papa Leone XIV è giunto in Spagna per il suo quarto viaggio internazionale: Madrid, Barcellona, Montserrat, le Canarie sono le tappe di questa nuova missione apostolica.

Bandiere con i colori del Vaticano sventolano accanto a quelle della Spagna all’aeroporto “Adolfo Suárez” di Madrid/Barajas dove il Papa arriva dopo un volo di due ore, toccando terra alle ore 10.12. Ad attendere Leone XIV, 15 anni dopo la visita di Papa Benedetto XIV, ci sono il re Felipe VI e la regina Letizia, vestita di bianco come prevede il cerimoniale, e il premier spagnolo Pedro Sanchez.

Presenti anche monsignor Piero Pioppo, nunzio apostolico in Spagna e nel Principato di Andorra, e il presidente della Conferenza episcopale spagnola, monsignor Luis Javier Argüello García, arcivescovo di Valladolid.

Il Pontefice saluta le delegazioni percorrendo la guida rossa della passarella e si dirige, poi, nel Salone d’Onore insieme ai reali per un breve incontro privato. A dargli il benvenuto, lungo il percorso, alcuni bambini con le bandierine della Spagna che salutano con calore. Il Vescovo di Roma si ferma ad ascoltarli e riceve dei doni.

Alle 11.30, Leone XIV, accompagnato dalla Squadra di Scorta Reale a cavallo. Fa il suo ingresso nella Plaza de la Armería del Palazzo Reale di Madrid, dove è disposta una formazione di guardia d’onore composta dalla Squadra dei Gastadores, dall’Unità di Musica, dal Gruppo d’Onore — con le sue tre compagnie, Monteros de Espinosa, Mar Océano e Plus Ultra — dallo Squadrone di Scorta Reale, dalla Batteria Reale e dalla Sezione Motociclistica del Gruppo di Scorta.

Il Pontefice viene accolto dai reali di Spagna. Il saluto a Leonor di Borbone, principessa delle Asturie e primogenita di re Felipe VI e della regina Letizia, all’infanta Sofia di Borbone-Spagna, secondogenita dei reali, si svolge nella tribuna d’onore. La Batteria Reale esegue la tradizionale salva di 21 colpi di cannone, massima onorificenza militare riservata ai capi di Stato, mentre verranno eseguiti gli inni nazionali dello Stato della Città del Vaticano e del Regno di Spagna. Dopo l’onore alle bandiere si svolge la rassegna della guardia d’Onore, Felipe VI e Leone XIV percorrono il tappeto rosso lungo il grande cortile cerimoniale, poi segue la presentazione delle rispettive delegazioni.