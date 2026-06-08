La Svizzera andrà al voto per limitare la popolazione a 10 milioni

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AgenPress. La Svizzera andrà alle urne il 14 giugno per votare se porre un limite alla sua popolazione a 10 milioni di persone in un referendum che alcuni hanno paragonato a una “Brexit svizzera”, allarmando molte imprese che temono un duro colpo economico se la proposta dovesse essere approvata.

I sostenitori del limite massimo di popolazione, promosso dal partito di destra Unione Popolare Svizzera (UDC), affermano che l’aumento demografico sta mettendo a dura prova le infrastrutture locali , le strade e i trasporti pubblici, oltre a far lievitare gli affitti e la criminalità.
Le imprese e i datori di lavoro, tuttavia, temono che un voto favorevole limiterebbe l’accesso della Svizzera alla manodopera qualificata e danneggerebbe le relazioni con l’Unione Europea, il suo principale mercato di esportazione.
Alla fine del 2025 la popolazione svizzera era cresciuta fino a raggiungere i 9,1 milioni di abitanti, rispetto ai 7,3 milioni registrati al momento dell’introduzione della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione Europea nel 2002. Oggi gli stranieri costituiscono quasi il 28% della popolazione.
“La Svizzera è un piccolo Paese con un territorio limitato e ha registrato la crescita demografica più elevata degli ultimi anni”, ha dichiarato Yvan Pahud, parlamentare del partito SVP.
Il voto è l’ultimo esempio di come i partiti di destra sfruttino le preoccupazioni relative all’immigrazione, agli alloggi e ai servizi pubblici, come dimostrato dal voto britannico del 2016 per l’uscita dall’UE e dalla crescente popolarità di partiti come il Rassemblement National francese e l’AfD tedesca.
I referendum sono un pilastro della politica svizzera: gli elettori si recano alle urne quattro volte l’anno per esprimersi su diverse questioni nazionali e regionali.
Secondo l’ultima proposta, se la popolazione svizzera superasse i 9,5 milioni di abitanti – una soglia prevista per il 2031 – il governo sarebbe tenuto ad adottare misure per impedire che raggiunga i 10 milioni, cifra che si prevede verrà toccata nel 2042.
Con una popolazione di 10 milioni di abitanti, Berna sarebbe tenuta a rescindere gli accordi internazionali che incoraggiano la crescita demografica. Ciò include l’accordo con l’UE che consente la libera circolazione delle persone, una condizione della complessa rete di accordi tra la Svizzera e Bruxelles che garantiscono al paese l’accesso al mercato unico europeo.

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