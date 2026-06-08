La Svizzera andrà al voto per limitare la popolazione a 10 milioni

Alla fine del 2025 la popolazione svizzera era cresciuta fino a raggiungere i 9,1 milioni di abitanti, rispetto ai 7,3 milioni registrati al momento dell’introduzione della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione Europea nel 2002. Oggi gli stranieri costituiscono quasi il 28% della popolazione.
“La Svizzera è un piccolo Paese con un territorio limitato e ha registrato la crescita demografica più elevata degli ultimi anni”, ha dichiarato Yvan Pahud, parlamentare del partito SVP.
Il voto è l’ultimo esempio di come i partiti di destra sfruttino le preoccupazioni relative all’immigrazione, agli alloggi e ai servizi pubblici, come dimostrato dal voto britannico del 2016 per l’uscita dall’UE e dalla crescente popolarità di partiti come il Rassemblement National francese e l’AfD tedesca.