AMSI-Uniti per Unire. Più di 1360 Congressi e Convegni dal 2000

Aodi: “La partecipazione al convegno del consigliere nazionale FNOPI Gianluca Chelo e il percorso sviluppato attraverso il protocollo d’intesa, rappresentano un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dalla nostra rete associativa”

AgenPress. Crescono le adesioni, i messaggi di sostegno e le attestazioni di stima provenienti da professionisti sanitari, rappresentanti istituzionali, società scientifiche, associazioni e realtà accademiche italiane e internazionali in vista del Congresso AMSI-Uniti per Unire in programma il prossimo 27 giugno a Roma, dedicato all’“Approccio multidisciplinare dalla diagnosi alla terapia”, con accreditamento ECM.

L’appuntamento rappresenta una nuova tappa di un percorso che negli anni ha consentito di realizzare oltre 1.360 congressi, convegni, eventi scientifici e iniziative formative, confermando il ruolo della rete associativa nella promozione dell’aggiornamento professionale, della formazione continua e del dialogo tra le professioni della salute.

Le associazioni AMSI – Associazione Medici di Origine Straniera in Italia (denominata anche Unione Professionisti della Sanità Internazionali), il Movimento Internazionale Transculturale Interprofessionale “Uniti per Unire”(UXU) con AISC NEWS – Rete Internazionale di Informazione, Agenzia Mondiale Senza Confini, evidenziano come il crescente interesse attorno al congresso rappresenti un importante segnale di fiducia verso un modello fondato sulla collaborazione multidisciplinare, sulla formazione permanente e sulla valorizzazione delle competenze professionali.

UN CONGRESSO DEDICATO ALL’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE E ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Particolare attenzione sarà dedicata alle patologie dell’arto superiore, ai percorsi diagnostici e terapeutici, alla riabilitazione, al recupero funzionale, alla terapia del dolore e all’integrazione tra competenze diverse lungo tutto il percorso assistenziale, dalla diagnosi alla terapia.

Il programma scientifico del congresso affronterà numerose tematiche di interesse clinico e assistenziale attraverso un approccio multidisciplinare che metterà a confronto esperienze, competenze e percorsi professionali differenti. L’obiettivo è favorire una riflessione condivisa sulle più recenti evoluzioni in campo diagnostico, terapeutico, riabilitativo e organizzativo, valorizzando il contributo di tutte le professioni coinvolte nei percorsi di cura.

Particolare attenzione sarà dedicata all’aggiornamento professionale, alla formazione ECM, all’innovazione in sanità, alla presa in carico integrata del paziente e al rafforzamento della collaborazione tra medici, infermieri, professionisti sanitari, università e istituzioni, nella convinzione che la qualità delle cure passi sempre più attraverso il confronto multidisciplinare e la condivisione delle competenze.

IL VALORE DEL PROTOCOLLO D’INTESA CON LA FNOPI E DELLA COLLABORAZIONE TRA PROFESSIONI

Tra le presenze istituzionali confermate figura quella, del consigliere nazionale FNOPI (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche) Gianluca Chelo, delegato a rappresentare il Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche e a portare il saluto istituzionale della Federazione nel corso dell’evento.

La partecipazione della FNOPI si inserisce nel quadro del percorso di collaborazione sviluppato negli anni attraverso il protocollo d’intesa costruito con AMSI e con la rete associativa impegnata nella promozione della formazione, dell’integrazione professionale e del dialogo tra le diverse professioni della salute.

UN PATRIMONIO COSTRUITO IN OLTRE 1.360 EVENTI DAL 2000

Foad Aodi, medico fisiatra, giornalista e divulgatore scientifico internazionale, esperto in salute globale, membro del Registro Esperti FNOMCeO, docente dell’Università di Tor Vergata e fondatore di AMSI e Uniti per Unire, dichiara:

«Siamo particolarmente soddisfatti per i numerosi messaggi di sostegno, di partecipazione e di apprezzamento che stiamo ricevendo in vista del congresso del 27 giugno. Si tratta di attestazioni che confermano la credibilità di un percorso costruito negli anni attraverso il dialogo, il confronto scientifico e la collaborazione tra professionisti della salute appartenenti a realtà e competenze diverse».

«La presenza del consigliere nazionale FNOPI Gianluca Chelo rappresenta un segnale importante e testimonia il valore del protocollo d’intesa e delle attività sviluppate insieme negli anni. La formazione continua, l’aggiornamento ECM e la crescita delle competenze professionali restano strumenti fondamentali per migliorare la qualità dell’assistenza, favorire il lavoro di squadra e rispondere alle nuove sfide della sanità».

«Aver superato il traguardo di oltre 1.360 eventi tra congressi, convegni e iniziative formative rappresenta per noi motivo di orgoglio ma soprattutto una responsabilità. Continueremo a investire nella formazione, nella cooperazione professionale, nel dialogo interculturale e nella costruzione di reti sempre più solide tra medici, infermieri, professionisti sanitari, università, istituzioni e società scientifiche».

FORMAZIONE, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SALUTE GLOBALE: L’IMPEGNO DEL COMITATO POLITICO INTERNAZIONALE DI UNITI PER UNIRE

Il congresso del 27 giugno si inserisce inoltre nel più ampio percorso promosso dal Comitato Politico Internazionale del Movimento Uniti per Unire e dalla Commissione Professionisti della Sanità, attivi fin dalla fondazione di AMSI e del Movimento Uniti per Unire nella promozione della formazione, dell’aggiornamento professionale, della cooperazione sanitaria internazionale e del dialogo tra le diverse professioni della salute, sia in Italia sia all’estero.

L’iniziativa rappresenta una nuova occasione di confronto sui grandi temi della politica sanitaria, dell’economia sanitaria, della formazione continua e della cooperazione internazionale in ambito sanitario, con l’obiettivo di favorire la costruzione di percorsi condivisi e multidisciplinari capaci di rispondere alle sfide sempre più complesse della sanità contemporanea.

Foad Aodi dichiara: «Siamo convinti che solo attraverso la collaborazione, il rispetto reciproco e la valorizzazione del ruolo di tutte le professioni sanitarie sia possibile affrontare in modo efficace le criticità che interessano i sistemi sanitari nazionali e internazionali. La formazione, il confronto multidisciplinare e la cooperazione rappresentano strumenti fondamentali per ridurre le disuguaglianze sanitarie, rafforzare la salute globale e contribuire a colmare il divario ancora esistente tra Paesi ricchi e Paesi poveri. Questo impegno accompagna da sempre l’attività di AMSI, Uniti per Unire e delle nostre reti professionali in Italia e nel mondo».

IL SOSTEGNO DELLE ISTITUZIONI E DELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA

Nelle ultime settimane sono pervenuti numerosi messaggi di auguri, sostegno e apprezzamento da parte di professionisti sanitari, rappresentanti istituzionali, associazioni, società scientifiche e realtà accademiche italiane e internazionali, a conferma dell’interesse crescente verso il percorso formativo, culturale e scientifico promosso da AMSI.

Le associazioni AMSI – Associazione Medici di Origine Straniera in Italia (Unione Professionisti della Sanità Internazionali) e il Movimento Internazionale Transculturale Uniti per Unire sottolineano inoltre come il congresso stia raccogliendo un crescente consenso da parte di professionisti, associazioni, rappresentanti istituzionali e realtà scientifiche italiane e internazionali.

Un sostegno che viene interpretato come il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni dalla rete associativa per promuovere formazione, integrazione professionale, cooperazione internazionale, aggiornamento continuo e valorizzazione del capitale umano in sanità, temi che continueranno a rappresentare il cuore dell’impegno di AMSI e Uniti per Unire anche nei prossimi anni.