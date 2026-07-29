Sanità, Schillaci: “Con rinnovo contratto 2025-2027 ulteriore segnale di attenzione. Prosegue valorizzazione del settore”

AgenPress. La firma, questo pomeriggio, all’Aran, dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del comparto Sanità 2025-2027 “rappresenta un ulteriore importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico per la nostra Nazione quale è quello sanitario”.

Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Questo governo ha fatto una scelta precisa e inconfutabile, quella di portare avanti rapidamente i rinnovi contrattuali. Perché – prosegue il Ministro – rinnovare i contratti entro il periodo di vigenza e non quando sono ampiamente scaduti, come accadeva in passato, vuol dire riconoscere concretamente, non solo a parole, l’importanza di chi lavora in un settore delicato come quello della sanità. Significa anche tutelare i diritti di chi, ogni giorno, opera a difesa della salute di tutti noi cittadini”. La “giusta valorizzazione economica del personale, insieme alle misure organizzative che abbiamo messo in atto in questi anni rende anche più attrattivo il settore. Il lavoro che abbiamo avviato prosegue: vogliamo portare avanti la valorizzazione economica del personale con la prossima legge di bilancio. Ringrazio l’Aran, le Organizzazioni sindacali e il Ministro Zangrillo per il lavoro svolto e per il risultato raggiunto”, conclude Schillaci.