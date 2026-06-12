Davide Sperti eletto alla guida della Uilm: “Basta rincorrere le crisi. Serve una politica industriale per l’Italia”

AgenPress. “Oggi raccolgo un’eredità importante e sono consapevole delle sfide che abbiamo di fronte. Viviamo un tempo segnato da profonde trasformazioni: la transizione ecologica, la rivoluzione digitale, l’intelligenza artificiale, le crisi industriali aperte e i cambiamenti geopolitici stanno ridisegnando il mondo del lavoro e dell’industria.

Per quanto riguarda l’Italia e il nostro settore, penso innanzitutto all’ex Ilva, a Electrolux e a Stellantis, vertenze simbolo dalla cui soluzione dipende il futuro di intere filiere strategiche per il nostro Paese.

La Uilm sarà in prima linea per difendere il lavoro, pretendere investimenti, contrastare delocalizzazioni e chiusure e chiedere al Governo e alle imprese scelte chiare per l’industria italiana. Non possiamo più limitarci a gestire le emergenze: serve una politica industriale che abbia finalmente una visione e che compia scelte concrete. Serve più coraggio.

Il futuro non si aspetta: si costruisce. E noi vogliamo costruirlo insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, nelle fabbriche, nei territori e in tutti i luoghi in cui si decide il destino dell’industria italiana”.

Lo dichiara Davide Sperti, Segretario generale Uilm, che succede a Rocco Palombella, alla guida dei metalmeccanici della Uil per 16 anni.

Davide Sperti, nato a Taranto nel 1983, inizia la sua esperienza lavorativa nell’industria metalmeccanica nel 2007 nell’allora Alenia Composite a Grottaglie (Taranto), ricoprendo ruoli sia in ambito tecnico che nei reparti di staff produttivi.Nel 2014 diventa delegato sindacale Uilm.

Nel giugno 2018 viene eletto nella segreteria territoriale Uilm Taranto.

Nel maggio 2022 viene eletto Segretario generale Uilm Taranto.

Nell’ottobre ottobre 2025 viene eletto Segretario organizzativo della Uilm nazionale.