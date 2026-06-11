A Roma il 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni

ll gotha della medicina legale si riunisce a Roma per disegnare il futuro della disciplina. Apertura dei lavori il 18 giugno alle 10:00 all’Università Cattolica con il ministro Schillaci

AgenPress. Dal 18 al 20 giugno 2026 Roma diventerà Capitale della medicina legale in occasione del 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), il più importante appuntamento scientifico dell’anno nel panorama della medicina forense e delle scienze criminalistiche italiane.

Al centro dei lavori del Congresso, organizzato dai quattro principali atenei romani – Università Campus Bio-Medico di Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Sapienza Università di Roma e Università di Roma Tor Vergata -, il tema “Innovazione Scientifica della Medicina Legale Italiana: Proposte per un piano strategico”, una sfida che guarda al futuro della disciplina, tra evoluzione tecnologica, nuove esigenze del servizio sanitario e ruolo sempre più centrale nel mondo della giustizia. Il confronto coinvolgerà l’intera comunità scientifica e le istituzioni, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di un Piano Strategico triennale capace di rafforzare la medicina legale nella sanità pubblica, nel sistema giudiziario e nella società.

L’apertura ufficiale è in programma giovedì 18 giugno alle 10:00 all’Università Cattolica del Sacro Cuore con i saluti istituzionali seguiti da una tavola rotonda che entrerà subito nel vivo dei temi congressuali. Tra i presenti, il ministro della Salute Orazio Schillaci, il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il primo presidente della Corte di Cassazione Pasquale D’Ascola, il presidente della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA) Francesco Introna e il presidente FNOMCeo Filippo Anelli.

Nel corso della mattinata interverranno, inoltre, la professoressa Paola Frati e i professori Luigi Tonino Marsella, Antonio Oliva e Vittoradolfo Tambone, responsabili scientifici degli Atenei organizzatori e Presidenti del Congresso, che illustreranno l’impostazione e gli obiettivi dei lavori.

A precedere l’evento, una giornata precongressuale che si svolgerà il 17 giugno presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma (Via Regdo Scodro, 42 – edificio Cu.Bo): il workshop “AI & MEDICINA LEGALE” sul contributo che l’intelligenza artificiale può dare alla medicina legale, sessione che approfondirà uno dei filoni più innovativi dell’intero Congresso.

Il programma congressuale si svolgerà dal 18 al 20 giugno presso il Centro Congressi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (L. go F. Vito, 1).