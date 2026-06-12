Roma Tre sopra la media nazionale per soddisfazione dei laureati e qualità del lavoro

Dal Rapporto AlmaLaurea 2026 esperienze universitarie più positive e migliori prospettive di stabilità occupazionale nel medio periodo

AgenPress. L’Università degli Studi Roma Tre si distingue per la qualità dell’esperienza universitaria e gli esiti occupazionali dei propri laureati. È quanto emerge dal Rapporto AlmaLaurea 2026 su profilo e occupazione dei laureati, che mette a confronto i dati dell’Ateneo con la media nazionale.

I laureati di Roma Tre esprimono livelli di soddisfazione superiori alla media regionale: l’89,7% si dichiara complessivamente soddisfatto dell’esperienza universitaria (88,9% nel Lazio), mentre l’87,2% valuta positivamente il rapporto con i docenti e l’84,0% le attività didattiche. Elevata anche la quota di chi sceglierebbe nuovamente lo stesso percorso nello stesso Ateneo (73,6%).

Tra gli elementi distintivi dell’esperienza formativa spicca la forte integrazione tra studio e lavoro: il 76,8% dei laureati ha svolto un’attività lavorativa durante gli studi universitari, una percentuale significativamente superiore alla media regionale (67,7%). Più alta anche la partecipazione a esperienze di studio all’estero riconosciute dal corso di laurea.

Sul fronte occupazionale, i dati evidenziano risultati particolarmente positivi nel medio periodo: a cinque anni dal titolo, il tasso di occupazione dei laureati di Roma Tre raggiunge il 94,6%, in linea e leggermente superiore alla media del Lazio (94,2%). Ancora più significativo è il dato relativo alla qualità del lavoro: il 61,7% degli occupati può contare su un contratto a tempo indeterminato, contro il 55,3% regionale.

“I dati del Rapporto AlmaLaurea confermano la solidità del progetto formativo dell’Università Roma Tre e la capacità del nostro Ateneo di offrire un’esperienza universitaria di qualità, attenta alle esigenze degli studenti e al loro futuro – dichiara il Rettore, prof. Massimiliano Fiorucci. Particolarmente significativi sono i livelli di soddisfazione espressi dai nostri laureati e i risultati in termini di stabilità occupazionale nel medio periodo. Si tratta di indicatori che testimoniano l’efficacia di un modello formativo che mette al centro la persona, accompagnando studentesse e studenti lungo tutto il percorso accademico, anche attraverso progetti dedicati al loro benessere psicologico e a un orientamento continuo in itinere. In questo senso, l’attenzione ai servizi e alle opportunità offerte dall’Ateneo contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza a una comunità accademica ampia, inclusiva e partecipata”.