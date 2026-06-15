Spiagge senza barriere: a Ostia torna il progetto che regala un’estate di inclusione alle persone con disabilità

Dal 16 giugno al 10 agosto la seconda edizione del progetto di Teniamoci per Mano APS. L’iniziativa gode del patrocinio del Municipio X di Roma Capitale

AgenPress. – Un’estate da vivere insieme, senza ostacoli e senza differenze. Torna a Ostia “Spiagge Senza Barriere”, il progetto di inclusione sociale promosso da Teniamoci per Mano APS, che da martedì 16 giugno offrirà a persone con disabilità e alle loro famiglie la possibilità di trascorrere alcune ore al mare in un ambiente accogliente, sicuro e completamente inclusivo.

Giunto alla sua seconda edizione, il progetto gode del patrocinio del Municipio X di Roma Capitale e nasce con l’obiettivo di rendere il mare un luogo accessibile a tutti, favorendo momenti di socializzazione, divertimento e condivisione per bambini, ragazzi e adulti con disabilità.

Le attività si svolgeranno ogni martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle 12.30, presso lo stabilimento balneare La Bonaccia di Ostia, che ha scelto di ospitare gratuitamente l’iniziativa condividendone pienamente i valori di solidarietà e inclusione.

Ad accogliere i partecipanti saranno i clown volontari di Teniamoci per Mano APS, affiancati da due operatori dedicati, che supporteranno le attività e accompagneranno i presenti durante la mattinata. Attraverso giochi, laboratori, musica e momenti di socializzazione, il progetto punta a creare occasioni di incontro autentico tra persone diverse, favorendo una cultura dell’inclusione che coinvolga non solo i partecipanti, ma anche le famiglie e tutti i frequentatori dello stabilimento.

Le attività saranno infatti aperte anche ai bambini presenti in spiaggia, che potranno condividere momenti di gioco con i partecipanti al progetto, imparando attraverso l’esperienza il valore del rispetto, dell’empatia e dell’uguaglianza. Perché l’inclusione si costruisce ogni giorno, anche attraverso un semplice gioco sulla sabbia.

Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno del Gruppo CEC Bigoli e del Circolo Canottieri Roma, che ha contribuito all’iniziativa attraverso la raccolta fondi organizzata nell’ambito del torneo benefico di tennis “Tour del Sorriso”.

«Troppo spesso per una famiglia che vive la disabilità anche una semplice giornata al mare può trasformarsi in una sfida. Con Spiagge Senza Barriere vogliamo offrire non soltanto un servizio, ma soprattutto un’esperienza di serenità, amicizia e normalità. Vogliamo creare uno spazio in cui tutti possano sentirsi accolti, partecipare e divertirsi senza alcuna distinzione, perché il mare appartiene a tutti e tutti hanno il diritto di viverlo pienamente», così afferma Rodolfo Matto, Presidente nazionale di “Teniamoci per Mano APS.

L’iniziativa è aperta alla partecipazione di associazioni, centri diurni, case famiglia e privati cittadini che desiderano accompagnare in spiaggia persone con disabilità e regalare loro alcune ore di svago e condivisione in compagnia dei volontari dell’associazione.

Per consentire una migliore organizzazione delle attività è necessaria la prenotazione (fino ad un max di 20 persone al giorno).

Informazioni e prenotazioni

Ilaria Fili – Responsabile del progetto su Roma

Tel. 345 4134658

Fondata a Napoli nel 2010, Teniamoci per Mano APS è oggi una delle principali realtà italiane impegnate nella clownterapia e nel sostegno alle persone fragili. L’associazione conta circa 1.000 volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale ed è presente in oltre 220 strutture convenzionate tra ospedali, centri per persone con disabilità, RSA, case famiglia e comunità educative.

Attraverso la clownterapia e la cosiddetta “terapia del sorriso”, Teniamoci per Mano APS affianca il percorso assistenziale tradizionale offrendo supporto emotivo e relazionale a bambini, anziani e persone fragili, contribuendo a migliorare il benessere psicologico e la qualità della vita di migliaia di persone ogni anno.