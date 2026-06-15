Trump: “Il Memorandum d’intesa con l’Iran verrà pubblicato molto presto”

AgenPress. Il memorandum d’intesa con l’Iran sarà probabilmente pubblicato dopo venerdì, ha dichiarato Trump durante una conferenza stampa bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron.

“Penso che accadrà molto presto… Voglio che venga pubblicato perché è un documento molto importante. Non è come il documento di Obama, che era semplicemente un documento terribile. Questo è un documento molto importante e voglio che venga pubblicato, quindi probabilmente molto presto”, ha detto Trump ai giornalisti in Francia.

“Direi che accadrà dopo venerdì, perché lo stretto ora è aperto, ma si aprirà completamente”, ha detto.

Separatamente, un alto funzionario dell’amministrazione ha dichiarato oggi ai giornalisti che i dettagli dell’accordo con l’Iran saranno resi noti nelle prossime 24-48 ore.