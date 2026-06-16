Delitto di Garlasco. L’interrogatorio inedito di Andrea Sempio in tv: tre ore davanti ai magistrati prima della scelta di non rispondere

AgenPress. Il caso Garlasco continua a occupare il centro della scena mediatica e giudiziaria. Nelle ultime puntate di Quarta Repubblica e Dentro la Notizia, sono stati mandati in onda filmati e ricostruzioni inedite dell’interrogatorio di Andrea Sempio, oggi nuovamente al centro delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.

Le immagini mostrano l’arrivo di Sempio negli uffici giudiziari e alcuni momenti della lunga giornata trascorsa davanti ai magistrati. Un interrogatorio particolarmente atteso dagli investigatori, che puntavano a chiarire diversi aspetti emersi nel corso della nuova inchiesta aperta dalla Procura di Pavia.

Secondo quanto ricostruito dalle trasmissioni televisive, Sempio sarebbe rimasto per circa tre ore negli uffici della Procura insieme ai propri legali. Un tempo che aveva fatto ipotizzare un confronto approfondito con gli inquirenti e la possibilità di fornire chiarimenti sui numerosi elementi investigativi emersi negli ultimi mesi.

Tuttavia, al termine dell’incontro, è emerso che l’indagato ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Una decisione prevista dall’ordinamento giudiziario e adottata su indicazione della difesa, che ha spiegato come la scelta sia stata dettata dalla necessità di attendere il completamento degli accertamenti tecnici e l’acquisizione di tutta la documentazione relativa all’inchiesta.

La circostanza ha inevitabilmente alimentato il dibattito pubblico. Da una parte gli investigatori proseguono l’attività di verifica sulle nuove tracce raccolte; dall’altra i difensori di Sempio ribadiscono che il loro assistito si è sempre dichiarato estraneo all’omicidio e che la decisione di non rispondere non può essere interpretata come un’ammissione o un elemento a suo carico.

Le immagini trasmesse da Quarta Repubblica e da Dentro la Notizia hanno consentito ai telespettatori di seguire da vicino una delle giornate più importanti della nuova fase investigativa. Un interrogatorio molto atteso che, almeno per il momento, non ha prodotto dichiarazioni da parte dell’indagato, lasciando ancora aperti numerosi interrogativi su una vicenda che, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a dividere l’opinione pubblica.

L’attenzione resta ora concentrata sugli sviluppi delle consulenze tecniche e sulle prossime mosse della Procura, chiamata a valutare il complesso quadro indiziario emerso nel corso delle nuove indagini. Nel frattempo, il materiale inedito diffuso dalle trasmissioni Mediaset ha riportato il caso al centro del dibattito nazionale, confermando come il delitto di Garlasco resti una delle pagine più controverse della cronaca giudiziaria italiana.