Trump e il presidente iraniano firmano digitalmente un memorandum d’intesa con le disposizioni per porre fine alla guerra

AgenPress. Il presidente Donald Trump e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian hanno firmato digitalmente mercoledì un memorandum d’intesa che definisce i termini per la fine della guerra.

La Casa Bianca ha confermato che Trump ha firmato il memorandum mercoledì, durante una cena alla Reggia di Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron.

Interrogato da un giornalista sulla firma mentre lasciava Versailles, Trump ha detto: “È firmato. Firmato a Versailles. L’ho appena firmato.”

Un funzionario statunitense ha dichiarato che il memorandum è stato firmato digitalmente domenica dal vicepresidente JD Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, alla presenza di Trump.

Secondo un funzionario statunitense, Vance si recherà comunque in Svizzera venerdì per la firma del memorandum, presumibilmente per una cerimonia ufficiale.

L’accordo provvisorio dichiara l’intenzione di giungere a una “cessazione immediata e permanente delle operazioni militari” nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, iniziata il 28 febbraio, che ha scatenato il caos in tutto il Medio Oriente e scosso l’economia mondiale.

Entrambe le parti si impegneranno a proseguire i colloqui per raggiungere un “accordo finale” più sostanziale entro 60 giorni, “prorogabile di comune accordo”.

Il protocollo d’intesa prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz , con l’impegno da parte dell’Iran a consentire il “passaggio sicuro delle navi commerciali senza alcun costo per soli 60 giorni”, seguito da negoziati con l’Oman per “definire la futura amministrazione” di questa vitale rotta commerciale, attraverso la quale transitava circa il 20% del petrolio mondiale prima della guerra.

In base all’accordo, gli Stati Uniti “revocheranno ogni tipo di sanzione”, “renderanno pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o soggetti a restrizioni” e inizieranno a rimuovere il blocco navale dei porti iraniani.

L’Iran inoltre “ribadisce che non si procurerà né svilupperà armi nucleari”, con un meccanismo da “concordare di comune accordo” in relazione al suo arsenale di “materiale arricchito”.