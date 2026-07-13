Raffaele Fitto è il nuovo rappresentante speciale della Commissione europea per Cipro

AgenPress. La Commissione europea ha nominato il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto rappresentante speciale della Commissione per Cipro. Come sottolineato dalla Commissione europea nel suo annuncio, in tale veste Fitto contribuirà al processo di risoluzione della crisi di Cipro nell’ambito delle Nazioni Unite, in stretta collaborazione con l’inviata personale del Segretario generale delle Nazioni Unite per Cipro, Maria Angela Holguin Cuellar.

“Questa nomina riflette il forte impegno della Commissione europea per la riunificazione di Cipro, con l’obiettivo di raggiungere una soluzione globale praticabile e sostenibile, in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nel pieno rispetto dei principi, dei valori e della legislazione dell’Unione europea.

Il vicepresidente esecutivo Fitto collaborerà con tutti gli attori e gli interlocutori rilevanti per creare le condizioni per la ripresa dei negoziati e per sostenere il raggiungimento di una soluzione globale e duratura, anche attraverso la creazione di fiducia tra tutte le parti coinvolte.

Fitto vanta una lunga esperienza nella governance europea, nella cooperazione regionale e nel dialogo istituzionale. Tale esperienza rafforzerà gli sforzi della Commissione europea volti a facilitare i progressi verso una soluzione globale del problema di Cipro.