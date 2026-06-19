Trump: Rojc (Pd), insulto è brutta storia e lezione da imparare

AgenPress. Meloni è entrata nel circolo dei premier Ue insultati da Trump, questa è una brutta storia e una lezione da imparare per capire che solo l’Europa è casa nostra e che va rinforzata. A prescindere da chi sta a Palazzo Chigi, quello di Trump è un modo di fare inaccettabile e si dovrebbe finalmente prendere atto che il presidente americano non fa distinzioni e stavolta è toccato all’Italia finire tra reietti europei che vengono ‘avvisati’ brutalmente. Il cumulo di errori fatti in Iran e in Israele sta mettendo in difficoltà la Casa Bianca e i contraccolpi si sentono”.

Lo dichiara la segretaria della commissione Politiche Ue del Senato Tatjana Rojc (Pd), in merito alle parole del presidente Usa Donald J. Trump.