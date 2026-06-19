Meloni, Schillaci: “Da Trump attacco inappropriato, l’Italia merita rispetto. Solidarietà al Presidente del Consiglio”

AgenPress. “Le dichiarazioni di Donald Trump nei confronti del nostro Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rappresentano un attacco del tutto inappropriato, offendono l’immagine dell’Italia e degli italiani e non rispecchiano quel rispetto che dovrebbe sempre caratterizzare il confronto tra leader di Nazioni alleate”. Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Conosco il senso delle Istituzioni, la serietà e la determinazione con cui il Presidente Meloni difende gli interessi della nostra Nazione nei principali contesti internazionali. Le esprimo tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà. Meloni rappresenta l’Italia con fermezza, autorevolezza e senso di responsabilità e continuerà a farlo”, conclude il Ministro.