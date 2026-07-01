Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat: Italia 4° peggior Paese per inflazione

AgenPress. “L’Italia è tra le peggiori in Europa per inflazione. E’ tra i Paesi che più hanno risentito dell’effetto Iran e del blocco di Hormuz, a dimostrazione della scarsa concorrenza esistente nello Stivale” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Eurostat sull’inflazione di giugno, secondo i quali nell’Eurozona quella tendenziale è pari a +2,8% (+3,1% per l’Italia), quella congiunturale a -0,1% (+0,1% per l’Italia).
“L’inflazione annua non ha alcun significato per analizzare gli effetti della guerra in Medio Oriente. Conta quella mensile, per la quale l’Italia è al 7° posto rispetto alle 20 nazioni monitorate da Eurostat nei dati provvisori, con un rialzo dei prezzi dello 0,1%, a fronte di ben 9 Paesi nei quali invece i listini hanno già iniziato ad abbassarsi” prosegue Dona.
“Ma il dato più interessante è quello che emerge dal nostro studio (tabella n. 1). Rispetto a febbraio, ossia prima che la guerra in Medio Oriente producesse i suoi effetti, l’Italia è il 4° peggior Paese, appena fuori dal podio. In appena 4 mesi i prezzi sono decollati del 3,7%. A batterci solo Malta con +7,1%, Cipro con +4,9% e Grecia e Portogallo con +4,8%. Un dato superiore del 61% rispetto alla media dell’Eurozona, ferma a +2,3%. Andiamo peggio di Francia (+2,1%), Germania (+1,4%), Spagna (+3,1%)” conclude Dona.
Tabella n. 1: inflazione da febbraio a giugno (indice Nic)
|Classifica per Paese
|Paese
|Inflazione da febbraio a giugno
|1
|Malta
|7,1
|2
|Cyprus
|4,9
|3
|Greece
|4,8
|3
|Portugal
|4,8
|4
|Italy
|3,7
|5
|Luxembourg
|3,2
|6
|Spain
|3,1
|6
|Latvia
|3,1
|6
|Slovenia
|3,1
|7
|Croatia
|2,8
|8
|Bulgaria
|2,7
|8
|Lithuania
|2,7
|9
|Eurozona
|2,3
|9
|Ireland
|2,3
|10
|France
|2,1
|11
|Austria
|1,5
|12
|Germany
|1,4
|13
|Finland
|1,1
|14
|Belgium
|0,9
|14
|Estonia
|0,9
|15
|Slovakia
|0,7
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat
Tabella n. 2: inflazione da maggio a giugno
|Classifica per Paese
|Paese
|Inflazione mensile
|1
|Malta
|1,0
|2
|Cyprus
|0,8
|3
|Spain
|0,6
|3
|Lithuania
|0,6
|4
|Slovenia
|0,5
|5
|Greece
|0,4
|6
|Ireland
|0,3
|7
|Croatia
|0,1
|7
|Italy
|0,1
|7
|Portugal
|0,1
|8
|Latvia
|0,0
|9
|Eurozona
|-0,1
|10
|Germany
|-0,2
|10
|Slovakia
|-0,2
|11
|France
|-0,3
|11
|Austria
|-0,3
|11
|Finland
|-0,3
|12
|Belgium
|-0,4
|12
|Bulgaria
|-0,4
|12
|Estonia
|-0,4
|12
|Luxembourg
|-0,4
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat
Tabella n. 3: tassi di inflazione – indice Ipca
|Paese
|Inflazione mensile
|Inflazione annua
|Inflazione da febbraio a giugno
|Eurozona
|-0,1
|2,8
|2,3
|Belgium
|-0,4
|3,0
|0,9
|Bulgaria
|-0,4
|5,3
|2,7
|Germany
|-0,2
|2,4
|1,4
|Estonia
|-0,4
|2,0
|0,9
|Ireland
|0,3
|3,2
|2,3
|Greece
|0,4
|3,9
|4,8
|Spain
|0,6
|3,6
|3,1
|France
|-0,3
|2,0
|2,1
|Croatia
|0,1
|4,2
|2,8
|Italy
|0,1
|3,1
|3,7
|Cyprus
|0,8
|4,0
|4,9
|Latvia
|0,0
|3,3
|3,1
|Lithuania
|0,6
|5,5
|2,7
|Luxembourg
|-0,4
|3,8
|3,2
|Malta
|1,0
|1,9
|7,1
|Austria
|-0,3
|3,1
|1,5
|Portugal
|0,1
|3,1
|4,8
|Slovenia
|0,5
|3,7
|3,1
|Slovakia
|-0,2
|3,5
|0,7
|Finland
|-0,3
|2,7
|1,1
Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat