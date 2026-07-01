Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat: Italia 4° peggior Paese per inflazione

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AgenPress. “L’Italia è tra le peggiori in Europa per inflazione. E’ tra i Paesi che più hanno risentito dell’effetto Iran e del blocco di Hormuz, a dimostrazione della scarsa concorrenza esistente nello Stivale” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Eurostat sull’inflazione di giugno, secondo i quali nell’Eurozona quella tendenziale è pari a +2,8% (+3,1% per l’Italia), quella congiunturale a -0,1% (+0,1% per l’Italia).

“L’inflazione annua non ha alcun significato per analizzare gli effetti della guerra in Medio Oriente. Conta quella mensile, per la quale l’Italia è al 7° posto rispetto alle 20 nazioni monitorate da Eurostat nei dati provvisori, con un rialzo dei prezzi dello 0,1%, a fronte di ben 9 Paesi nei quali invece i listini hanno già iniziato ad abbassarsi” prosegue Dona.

“Ma il dato più interessante è quello che emerge dal nostro studio (tabella n. 1). Rispetto a febbraio, ossia prima che la guerra in Medio Oriente producesse i suoi effetti, l’Italia è il 4° peggior Paese, appena fuori dal podio. In appena 4 mesi i prezzi sono decollati del 3,7%. A batterci solo Malta con +7,1%, Cipro con +4,9% e Grecia e Portogallo con +4,8%. Un dato superiore del 61% rispetto alla media dell’Eurozona, ferma a +2,3%. Andiamo peggio di Francia (+2,1%), Germania (+1,4%), Spagna (+3,1%)” conclude Dona.

Tabella n. 1: inflazione da febbraio a giugno (indice Nic)

Classifica per PaesePaeseInflazione da febbraio a giugno
1Malta7,1
2Cyprus4,9
3Greece4,8
3Portugal4,8
4Italy3,7
5Luxembourg3,2
6Spain3,1
6Latvia3,1
6Slovenia3,1
7Croatia2,8
8Bulgaria2,7
8Lithuania2,7
9Eurozona2,3
9Ireland2,3
10France2,1
11Austria1,5
12Germany1,4
13Finland1,1
14Belgium0,9
14Estonia0,9
15Slovakia0,7

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat

Tabella n. 2: inflazione da maggio a giugno

Classifica per PaesePaeseInflazione mensile
1Malta1,0
2Cyprus0,8
3Spain0,6
3Lithuania0,6
4Slovenia0,5
5Greece0,4
6Ireland0,3
7Croatia0,1
7Italy0,1
7Portugal0,1
8Latvia0,0
9Eurozona-0,1
10Germany-0,2
10Slovakia-0,2
11France-0,3
11Austria-0,3
11Finland-0,3
12Belgium-0,4
12Bulgaria-0,4
12Estonia-0,4
12Luxembourg-0,4

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat

Tabella n. 3: tassi di inflazione – indice Ipca

PaeseInflazione mensileInflazione annuaInflazione da febbraio a giugno
Eurozona-0,12,82,3
Belgium-0,43,00,9
Bulgaria-0,45,32,7
Germany-0,22,41,4
Estonia-0,42,00,9
Ireland0,33,22,3
Greece0,43,94,8
Spain0,63,63,1
France-0,32,02,1
Croatia0,14,22,8
Italy0,13,13,7
Cyprus0,84,04,9
Latvia0,03,33,1
Lithuania0,65,52,7
Luxembourg-0,43,83,2
Malta1,01,97,1
Austria-0,33,11,5
Portugal0,13,14,8
Slovenia0,53,73,1
Slovakia-0,23,50,7
Finland-0,32,71,1

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat

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