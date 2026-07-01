Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat: Italia 4° peggior Paese per inflazione

AgenPress. “L’Italia è tra le peggiori in Europa per inflazione. E’ tra i Paesi che più hanno risentito dell’effetto Iran e del blocco di Hormuz, a dimostrazione della scarsa concorrenza esistente nello Stivale” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Eurostat sull’inflazione di giugno, secondo i quali nell’Eurozona quella tendenziale è pari a +2,8% (+3,1% per l’Italia), quella congiunturale a -0,1% (+0,1% per l’Italia).

“L’inflazione annua non ha alcun significato per analizzare gli effetti della guerra in Medio Oriente. Conta quella mensile, per la quale l’Italia è al 7° posto rispetto alle 20 nazioni monitorate da Eurostat nei dati provvisori, con un rialzo dei prezzi dello 0,1%, a fronte di ben 9 Paesi nei quali invece i listini hanno già iniziato ad abbassarsi” prosegue Dona.

“Ma il dato più interessante è quello che emerge dal nostro studio (tabella n. 1). Rispetto a febbraio, ossia prima che la guerra in Medio Oriente producesse i suoi effetti, l’Italia è il 4° peggior Paese, appena fuori dal podio. In appena 4 mesi i prezzi sono decollati del 3,7%. A batterci solo Malta con +7,1%, Cipro con +4,9% e Grecia e Portogallo con +4,8%. Un dato superiore del 61% rispetto alla media dell’Eurozona, ferma a +2,3%. Andiamo peggio di Francia (+2,1%), Germania (+1,4%), Spagna (+3,1%)” conclude Dona.

Tabella n. 1: inflazione da febbraio a giugno (indice Nic)

Classifica per Paese Paese Inflazione da febbraio a giugno 1 Malta 7,1 2 Cyprus 4,9 3 Greece 4,8 3 Portugal 4,8 4 Italy 3,7 5 Luxembourg 3,2 6 Spain 3,1 6 Latvia 3,1 6 Slovenia 3,1 7 Croatia 2,8 8 Bulgaria 2,7 8 Lithuania 2,7 9 Eurozona 2,3 9 Ireland 2,3 10 France 2,1 11 Austria 1,5 12 Germany 1,4 13 Finland 1,1 14 Belgium 0,9 14 Estonia 0,9 15 Slovakia 0,7

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat

Tabella n. 2: inflazione da maggio a giugno

Classifica per Paese Paese Inflazione mensile 1 Malta 1,0 2 Cyprus 0,8 3 Spain 0,6 3 Lithuania 0,6 4 Slovenia 0,5 5 Greece 0,4 6 Ireland 0,3 7 Croatia 0,1 7 Italy 0,1 7 Portugal 0,1 8 Latvia 0,0 9 Eurozona -0,1 10 Germany -0,2 10 Slovakia -0,2 11 France -0,3 11 Austria -0,3 11 Finland -0,3 12 Belgium -0,4 12 Bulgaria -0,4 12 Estonia -0,4 12 Luxembourg -0,4

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat

Tabella n. 3: tassi di inflazione – indice Ipca

Paese Inflazione mensile Inflazione annua Inflazione da febbraio a giugno Eurozona -0,1 2,8 2,3 Belgium -0,4 3,0 0,9 Bulgaria -0,4 5,3 2,7 Germany -0,2 2,4 1,4 Estonia -0,4 2,0 0,9 Ireland 0,3 3,2 2,3 Greece 0,4 3,9 4,8 Spain 0,6 3,6 3,1 France -0,3 2,0 2,1 Croatia 0,1 4,2 2,8 Italy 0,1 3,1 3,7 Cyprus 0,8 4,0 4,9 Latvia 0,0 3,3 3,1 Lithuania 0,6 5,5 2,7 Luxembourg -0,4 3,8 3,2 Malta 1,0 1,9 7,1 Austria -0,3 3,1 1,5 Portugal 0,1 3,1 4,8 Slovenia 0,5 3,7 3,1 Slovakia -0,2 3,5 0,7 Finland -0,3 2,7 1,1

Fonte: Unione Naz. Consumatori su dati Eurostat