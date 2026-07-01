Anversa. Violento incendio divampato in un condominio nel quartiere di Linkeroever: oltre cinque morti

AgenPress. È di almeno cinque vittime il tragico bilancio di un violento incendio divampato in un condominio nel quartiere di Linkeroever, ad Anversa. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’edificio e una densa colonna di fumo nero è stata vista levarsi dall’ottavo piano, visibile da diverse zone della città.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento e soccorso. La situazione è apparsa fin da subito particolarmente critica a causa dell’elevato numero di residenti presenti nello stabile.

Secondo quanto riferito dalla polizia, nel condominio vivono oltre 200 persone. Durante le operazioni di ricerca all’interno dell’edificio sono stati rinvenuti i corpi di diverse vittime e il bilancio, al momento, è di cinque morti. Le autorità non escludono che il numero possa aumentare con il proseguire delle verifiche negli appartamenti e nelle aree più colpite dal rogo.

Molti residenti sono stati evacuati e affidati alle cure del personale sanitario, mentre alcuni sono stati assistiti per aver inalato il fumo. Le forze dell’ordine hanno isolato la zona per consentire ai soccorritori di lavorare in sicurezza.

Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio. Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per stabilire l’origine delle fiamme e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’intera comunità di Linkeroever è sotto shock per una tragedia che ha colpito uno dei complessi residenziali più popolosi della zona.