Ciriani (Ministro dei Rapporti con il Parlamento): “Noi andiamo avanti, il governo concluderà la legislatura”

AgenPress. Il governo non intende interrompere il proprio percorso e punta a portare a termine l’esperienza di governo. Lo ha ribadito il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervenendo alla trasmissione Start su Sky TG24, all’indomani della bocciatura in Aula dell’emendamento sulle preferenze alla legge elettorale.

Rispondendo alle domande sulle possibili ripercussioni politiche del voto parlamentare, Ciriani ha escluso qualsiasi ipotesi di crisi, sottolineando la volontà dell’esecutivo di proseguire il proprio mandato.

“Noi intendiamo andare avanti e concludere l’esperienza di governo. Non intendiamo interrompere il nostro percorso e siamo orgogliosi della stabilità che abbiamo dato al Paese“, ha dichiarato il ministro.

Le parole di Ciriani arrivano dopo la sconfitta incassata dalla maggioranza sull’emendamento relativo alle preferenze nella legge elettorale, un episodio che ha alimentato il dibattito sulla tenuta della coalizione. Il ministro, tuttavia, ha ridimensionato la portata politica del voto, ribadendo che l’obiettivo dell’esecutivo resta quello di proseguire l’azione di governo fino al termine della legislatura.

Secondo Ciriani, la stabilità rappresenta uno dei principali risultati raggiunti dall’attuale governo e costituisce un elemento di continuità nell’azione dell’esecutivo, che intende proseguire senza cambi di rotta nonostante il passaggio parlamentare sfavorevole.