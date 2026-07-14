Incendio nella torre Oxy a Bruxelles: vittime e dispersi, in corso le ricerche

AgenPress. Un incendio si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, complesso residenziale situato nel centro di Bruxelles e recentemente interessato da un intervento di ristrutturazione conclusosi nelle scorse settimane.

Secondo quanto riportato dai media locali, alcune persone sono state trovate senza vita all’interno di un ascensore dell’edificio. Al momento, inoltre, sei persone risultano disperse e i soccorritori sono impegnati nelle operazioni di ricerca.

Le prime ricostruzioni indicano che le fiamme siano divampate inizialmente al secondo piano del complesso. Il rogo sarebbe stato rapidamente domato dai vigili del fuoco, ma l’incendio si sarebbe successivamente propagato al vano ascensore, dove avrebbe innescato un secondo focolaio all’interno della cabina.

L’intera area è stata messa in sicurezza, mentre le autorità stanno effettuando accertamenti per chiarire le cause dell’incendio e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il bilancio resta provvisorio e potrebbe aggravarsi con il proseguire delle operazioni di soccorso e delle ricerche dei dispersi.

“Sono sconvolto dalla tragedia che si è consumata nel cuore della nostra capitale. Il mio pensiero va di cuore alle vittime, ai loro cari e a coloro che sono ancora in attesa”. Lo scrive su X il ministro belga dell’Interno, Bernard Quintin, commentando l’incendio che si è sviluppato questa mattina nella torre Oxy, complesso residenziale del centro di Bruxelles. “Un enorme grazie ai nostri vigili del fuoco e a tutti i servizi che continuano a essere mobilitati”.