Missili iraniani contro due petroliere degli Emirati a Hormuz: un morto. Trump annuncia nuovi raid Usa

AgenPress. La crisi in Medio Oriente torna a intensificarsi con un rapido scambio di attacchi e dichiarazioni che alimentano il timore di un ulteriore allargamento del conflitto.

Secondo quanto comunicato dalle autorità di Abu Dhabi, due petroliere battenti bandiera degli Emirati Arabi Uniti sono state colpite da missili iraniani mentre transitavano nello Stretto di Hormuz. Il bilancio provvisorio è di un morto e otto feriti. Le autorità emiratine hanno avviato le indagini sull’accaduto e stanno valutando l’entità dei danni alle imbarcazioni.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato al Congresso americano la ripresa delle operazioni militari contro l’Iran. Nel suo intervento ha dichiarato che Washington intende colpire “tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz” e ha aggiunto che presto sarà preso di mira anche l’impianto nucleare di “Pickaxe Mountain”, indicato come uno degli obiettivi strategici della nuova offensiva.

Da Teheran è arrivata una risposta immediata. Le autorità iraniane hanno affermato di aver colpito strutture militari statunitensi presenti in Bahrein, presentando l’azione come una rappresaglia agli annunci e alle operazioni degli Stati Uniti. Al momento non sono state diffuse informazioni indipendenti sull’entità dei danni o su eventuali vittime.

Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno dei punti più sensibili per il commercio energetico mondiale, poiché attraverso questo passaggio transita una quota significativa delle esportazioni globali di petrolio. Un’escalation militare nell’area potrebbe avere ripercussioni sui mercati energetici e sulla sicurezza della navigazione internazionale.

La situazione resta in continua evoluzione, mentre la comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi e cresce la preoccupazione per il rischio di un ulteriore ampliamento del conflitto nella regione.