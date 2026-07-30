ATAC, Metro A: i campioni dello sport in stazione e nel treno

Tra sport e trasporti” mostra fotografica di Ferdinando Mezzelani, nei vagoni tra Battistini e Anagnina

AgenPress. Il fotografo dei campioni, Ferdinando Mezzelani, propone una mostra, realizzata in collaborazione con ATAC, dei suoi lavori più rappresentativi. La mostra sarà fruibile per tutta la giornata del 30 luglio alla stazione Spagna e poi, fino ad ottobre prossimo, su uno dei treni in linea che sarà allestito con le riproduzioni delle foto. Un’iniziativa che va nel solco della lunga e fruttuosa collaborazione di ATAC con il mondo della cultura, dell’arte e dell’intrattenimento.

L’esposizione, intitolata “Tra sport e trasporto”, propone alcuni momenti che hanno segnato la storia dello sport italiano, come la vittoria nei mondiali di calcio del 2006 e la vittoria di Sinner al Foro Italico degli internazionali di Tennis. Presenti anche foto di manifestazioni sportive di altre discipline, come l’atletica, l’equitazione e le paralimpiadi.

Per tutta la giornata, l’atrio della stazione Metro Spagna sarà completamente brandizzato con immagini e contenuti della mostra, con la collaborazione di IGPDecaux, che metterà a disposizione in esclusiva tutti gli spazi dell’atrio della stazione. La domination visiva interesserà l’intero atrio di Vicolo del Bottino, dove le immagini e i contenuti saranno trasmessi in loop su tutti gli impianti digitali presenti: i maxi LED e gli schermi LCD creando un’esperienza immersiva e di forte impatto per i viaggiatori.

All’esposizione hanno partecipato, insieme con il fotografo, la presidente di ATAC, Barbara Marinali e l’Amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris