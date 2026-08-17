Regione Lazio. Bertucci: “Dati Svimez: Lazio locomotiva d’Italia, continuiamo a crescere”

AgenPress. “I dati resi noti dallo Svimez certificano il grande lavoro portato avanti da questa amministrazione regionale. Il Lazio corre a una velocità doppia rispetto al resto del Paese: il quadro che viene descritto racconta di territori in crescita, di nuovi investimenti che portano nuove opportunità, di esportazioni in forte aumento, il tutto ad una velocità superiore alla media nazionale: questo, oltre che un onore, come ha ben detto l’Assessore Righini, è un incentivo per noi a continuare a percorrere la strada intrapresa.

Un sistema produttivo forte e competitivo, che si poggia sulle fondamenta dell’agroalimentare, del turismo, dell’aerospazio, del digitale e del farmaceutico, una crescita che porta ad un tasso di disoccupazione sceso al 5,5%, sotto la media nazionale: è nostro compito continuare a sostenere l’economia regionale e fornire alle imprese supporti ed opportunità per continuare a crescere. Conti solidi, investimento che guardano al presente ed al futuro, crescita costante, da sostenere: queste le basi costruite dall’amministrazione di Francesco Rocca, protagonista di una stagione di crescita che vogliamo continuare a supportare.

Il Lazio prosegue la sua corsa, e non intende fermarsi”, così Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.