Trump: “Il mio rapporto con la presidente del Consiglio italiana è molto buono, mi e sempre piaciuta”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a parlare del rapporto con la premier italiana Giorgia Meloni e usa toni concilianti. Rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca, il tycoon ha definito «molto buono» il rapporto con la presidente del Consiglio italiana.

A una domanda sui suoi precedenti attacchi e sulle critiche rivolte in passato a Meloni, Trump ha risposto in modo netto: «Mi è sempre piaciuta».

Le parole del presidente americano arrivano dopo una fase caratterizzata da alcune divergenze pubbliche tra Washington e Roma su diversi dossier internazionali. In particolare, negli ultimi mesi non sono mancate differenze di posizione su temi di politica estera e sulle modalità con cui affrontare alcune delle principali crisi internazionali.

La nuova dichiarazione di Trump contribuisce però a riportare in primo piano il rapporto personale tra i due leader. Meloni, negli ultimi anni, ha mantenuto un dialogo diretto con l’amministrazione americana e con lo stesso Trump, cercando di preservare i rapporti tra Italia e Stati Uniti anche nei momenti di maggiore tensione.

Il giudizio espresso ora dal presidente americano è dunque improntato alla distensione. «Il mio rapporto con Meloni è molto buono», ha ribadito Trump, accompagnando l’affermazione con un ulteriore riconoscimento personale: «Mi è sempre piaciuta».

Resta da vedere se il tono più positivo si tradurrà anche in una maggiore convergenza tra Roma e Washington sui dossier internazionali ancora aperti. La dichiarazione di Trump, da sola, non modifica le rispettive posizioni politiche, ma segnala certamente un atteggiamento pubblico più cordiale nei confronti della premier italiana.