Iran: code davanti ai distributori di benzina

AgenPress.Gli iraniani sono preoccupati per le conseguenze delle nuove sanzioni che Washington ha deciso di imporre, promettendo di “strangolare economicamente” l’Iran, e le code davanti ai distributori di benzina sono in netto aumento.

La Cina, principale partner strategico ed economico della Repubblica islamica, ha avvertito oggi che difenderà “fermamente” i propri interessi, in seguito all’annuncio degli Stati Uniti, che hanno anche minacciato di isolare i paesi che continuano a sostenere Teheran.

“Esercitare la massima pressione nel contesto di una guerra economica non risolve in alcun modo i problemi. Al contrario, esacerba le tensioni e i conflitti, provoca un effetto contagio, destabilizza l’ordine economico e finanziario globale e danneggia i diritti e gli interessi legittimi di altri Paesi”, ha dichiarato oggi Lin Jian, portavoce del Ministero degli Esteri cinese.

“La Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere con vigore i propri diritti e interessi”, ha sottolineato.

Il Segretario del Tesoro statunitense Scott Besant ha presentato ieri un nuovo pacchetto di sanzioni “secondarie” che non colpiscono direttamente l’Iran, già soggetto a decenni di sanzioni internazionali, ma i suoi partner commerciali nei settori dell’oro, della tecnologia, delle risorse digitali, dell’aviazione e del trasporto marittimo.

Tuttavia, non ha specificato quando sarebbero entrate in vigore né quali paesi avrebbero potuto essere presi di mira dagli Stati Uniti.