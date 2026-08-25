Trump: “Valuto la possibilità di cambiare il nome del lago Ontario in “Lago America”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di stare valutando la possibilità di cambiare il nome del lago Ontario in “Lago America”, a seguito dell’escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada.
“Gli Stati Uniti stanno seriamente valutando la possibilità di cambiare il nome del Lago Ontario in Lago America, dato che non prevediamo più di fare molti affari con l’Ontario”, ha scritto Trump su Truth Social.
Il lago Ontario, uno dei cinque Grandi Laghi del Nord America, confina sia con la provincia canadese dell’Ontario che con lo stato americano di New York.
Interpellata in merito al commento di Trump, la ministra del Commercio canadese Dominique LeBlanc ha dichiarato che il Canada non avrebbe risposto ai post sui social media del governo statunitense.
“Come governo federale, abbiamo deciso mesi fa di non rispondere ai post quotidiani sui social media né del presidente né dei suoi ministri”, ha dichiarato LeBlanc in un’intervista.
La minaccia di Trump di rinominare il lago Ontario giunge dopo che il Golfo del Messico è stato ribattezzato Golfo d’America lo scorso anno.