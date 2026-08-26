Ucraina: 17 bambini uccisi e 166 feriti a luglio

AgenPress. Almeno 16 persone sono state uccise e più di 140 ferite, tra cui 23 bambini, in un attacco da parte dalle Forze Armate russe contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, lo scorso 21 agosto. Secondo le notizie, un altro attacco a Mykolaiv, avvenuto lo stesso giorno, ha causato la morte di 3 bambini, mentre il numero delle vittime tra i minorenni continua a registrare livelli che non si vedevano da oltre quattro anni.

Gli ultimi seguono quelli verificatisi a luglio, il mese in cui si è registrato il numero mensile più alto di vittime tra i bambini in Ucraina dall’aprile 2022. Secondo la Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina, a luglio sono stati uccisi 17 bambini e 166 sono rimasti feriti: un aumento del 49% rispetto al mese precedente.

«I bambini vengono uccisi e feriti nelle loro case, nei parchi giochi e nelle loro comunità. Scuole e ospedali vengono colpiti. Troppe giovani vite sono state stroncate o cambiate per sempre. Questo è inaccettabile. I bambini hanno bisogno di pace», ha affermato Anne-Claire Dufay, Rappresentante dell’UNICEF in Ucraina.

Dall’escalation del conflitto nel febbraio 2022, le Nazioni Unite hanno verificato che 3.946 bambini sono stati uccisi o feriti in Ucraina, anche se il numero effettivo è probabilmente più alto. L’UNICEF e i suoi partner stanno fornendo assistenza di emergenza ai bambini e alle famiglie colpite dalla guerra, compreso il sostegno psicologico e psicosociale, e stanno riadattando i rifugi scolastici affinché i bambini possano continuare l’apprendimento in presenza con l’inizio dell’anno scolastico.

L’UNICEF chiede che cessino gli attacchi che uccidono e feriscono tutti i bambini in questa guerra e che venga pienamente rispettato il diritto internazionale umanitario, compresa la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili da cui dipendono.