Afghanistan: 3,7 milioni di bambini colpiti da malnutrizione

Dichiarazione del dott. Tajudeen Oyewale rappresentante dell’UNICEF in Afghanistan durante la conferenza stampa odierna al Palais des Nations di Ginevra

AgenPress. “In tutto l’Afghanistan, 3,7 milioni di bambini soffrono attualmente di malnutrizione acuta: sono gravemente malnutriti, tra cui circa 1 milione colpiti da malnutrizione acuta grave che mette a rischio la vita.

Si tratta di una crisi che colpisce in modo sproporzionato i più piccoli e i più vulnerabili: quasi il 40% dei bambini ricoverati in ospedale con malnutrizione acuta e complicanze mediche sono neonati di età inferiore ai sei mesi. I bambini sotto i due anni rappresentano l’83% dei casi di malnutrizione acuta grave.

Stiamo già assistendo a un’enorme pressione sugli ospedali: dall’inizio dell’anno più di mezzo milione di bambini sono stati ricoverati per malnutrizione moderata ad alto rischio e per malnutrizione grave. I casi di malnutrizione acuta grave con complicazioni mediche sono aumentati di un terzo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – da 6.000 nel luglio 2025 a 8.000 entro luglio 2026.

In alcune zone dell’Afghanistan meridionale, alcuni ospedali stanno ora accogliendo tre o quattro bambini gravemente malnutriti per ogni letto disponibile.

Dietro questi numeri ci sono bambini molto piccoli e le loro famiglie. (…) Oggi voglio anche richiamare l’attenzione su ciò che accade prima che un bambino raggiunga un letto d’ospedale. Il mese scorso, l’UNICEF ha pubblicato un nuovo rapporto intitolato “Troppo poco, troppo tardi: la crisi alimentare che colpisce i bambini piccoli in Afghanistan”. Per la prima volta su questa scala in Afghanistan, l’UNICEF ha analizzato la malnutrizione infantile insieme a ciò che i bambini mangiano effettivamente nelle loro case in tutte le 34 province.

E i risultati sono profondamente preoccupanti. Le famiglie iniziano a ridurre il consumo di alimenti nutrienti. I bambini mangiano meno varietà di cibi. I pasti diventano più scarsi e sono saltati. E, alla fine, alcuni bambini soffrono la fame. La metà dei bambini afghani vive in condizioni di grave povertà alimentare. Ciò significa che consumano alimenti appartenenti a soli due o meno gruppi alimentari al giorno.

Quando i bambini raggiungono i sei mesi di età e dovrebbero iniziare a ricevere alimenti complementari nutrienti insieme al latte materno, ma la realtà per molte famiglie è ben diversa. I primi alimenti di un bambino possono consistere in poco più che pane con tè o yogurt annacquato. Per un bambino in fase di crescita, questo semplicemente non basta.

La nostra analisi mostra che i bambini che vivono in famiglie in condizioni di grave insicurezza alimentare possono essere fino a sei volte più esposti al rischio di soffrire di malnutrizione durante i periodi di picco della malnutrizione. La malnutrizione acuta è una delle forme più pericolose di malnutrizione. In parole semplici, significa che un bambino diventa pericolosamente magro rispetto alla sua altezza, spesso perché non riceve cibo nutriente a sufficienza, perché è malato o per una combinazione di entrambi i fattori.

Senza cure tempestive, la situazione può diventare mortale. La malnutrizione in Afghanistan non è semplicemente una questione di mancanza di cibo. Un bambino già malnutrito che poi sviluppa una grave diarrea o un’infezione respiratoria può peggiorare molto rapidamente. E un bambino che si ammala ripetutamente è, a sua volta, molto più esposto al rischio di malnutrizione.

Quest’anno, questi problemi di lunga data sono aggravati da diverse pressioni aggiuntive. L’Afghanistan ha subito anni consecutivi di siccità, seguiti da piogge torrenziali distruttive e inondazioni improvvise. E con il super El Niño di quest’anno, si prevede che questi shock legati al clima si intensifichino.

Allo stesso tempo, l’instabilità regionale sta compromettendo il commercio transfrontaliero e i mezzi di sussistenza. Sei milioni di persone, di cui più della metà sono bambini, che sono tornate in Afghanistan dal 2023 stanno esercitando un’ulteriore pressione sui posti di lavoro e sulle risorse delle famiglie, nonché sui servizi sanitari e nutrizionali essenziali, già al limite delle loro capacità. A Nangahar ho incontrato queste famiglie di rimpatriati i cui bambini erano in cura per malnutrizione presso l’ospedale regionale. Tutto questo sta accadendo in un Paese in cui le famiglie hanno scarse opportunità di guadagnarsi da vivere.

Nel sud dell’Afghanistan, alcuni ospedali stanno attualmente accogliendo tre o quattro bambini gravemente malnutriti per ogni letto disponibile. E anche quando riusciamo a curare un bambino, la storia potrebbe non finire qui. Le cure salvano vite. Ma le cure da sole non bastano.

Quando i bambini sopravvissuti vengono rimandati in famiglie che non possono ancora permettersi cibo nutriente, che non dispongono di acqua potabile o che non hanno accesso ai servizi sanitari di base, si verificano spesso ricadute.

Ecco perché i nuovi dati dell’UNICEF sono importanti. Ci offrono l’opportunità di individuare i segnali di allarme in anticipo e di intervenire prima che un bambino raggiunga lo stadio di malnutrizione grave. Dobbiamo garantire un’alimentazione adeguata alle donne durante la gravidanza. Dobbiamo sostenere l’allattamento al seno. E quando un bambino raggiunge i sei mesi, dobbiamo aiutare le famiglie a fornirgli gli alimenti vari e nutrienti di cui ha bisogno per crescere. Abbiamo inoltre bisogno che i servizi sanitari, l’acqua potabile e i servizi igienico-sanitari, i servizi di vaccinazione e la protezione sociale operino in sinergia a sostegno delle stesse famiglie vulnerabili.

L’UNICEF e i nostri partner stanno lavorando proprio in questa direzione, anche attraverso la nostra Iniziativa ‘First Foods’, con particolare attenzione ai bambini di età compresa tra i 6 e i 23 mesi. Ma qui ci troviamo di fronte a una pericolosa contraddizione.

Proprio nel momento in cui i bisogni aumentano, i servizi a disposizione dei bambini vengono ridotti a causa dei tagli ai finanziamenti. Quest’anno, rispetto al 2025, hanno chiuso più di 100 centri che curavano bambini colpiti da malnutrizione grave a causa della carenza di risorse. Anche centinaia di altri centri che fornivano sostegno nutrizionale ai bambini e alle donne incinte e in allattamento malnutrite hanno perso i finanziamenti. E oggi, la risposta del settore nutrizionale in Afghanistan deve far fronte a un deficit di finanziamento del 57%.

Per l’UNICEF, la situazione è ancora più grave. Il nostro programma nutrizionale in Afghanistan richiede circa 180 milioni di dollari quest’anno. Finora, è stato finanziato solo al 22%. E questo mentre il numero di bambini che hanno bisogno del nostro aiuto è in aumento.

Quindi, il messaggio che voglio lasciarvi oggi è semplice: possiamo vedere questa crisi arrivare. La vediamo in ciò che mangiano i bambini. La vediamo nel numero crescente di bambini molto piccoli che soffrono di malnutrizione. La vediamo nei reparti ospedalieri sovraffollati, dove ci sono tre o quattro bambini malati per ogni letto disponibile (..).

Vedere arrivare una crisi significa anche che abbiamo l’opportunità di impedire che peggiori ulteriormente. Non dovremmo aspettare che un bambino sia pericolosamente magro e giaccia in un letto d’ospedale prima di intervenire. Per questo, l’UNICEF e i nostri partner hanno urgente bisogno di finanziamenti significativamente più flessibili e sostenibili.

Perché quando si tratta di malnutrizione, agire tempestivamente non solo salva vite umane, ma è anche di gran lunga più conveniente dal punto di vista economico rispetto all’attendere che un bambino sia gravemente malnutrito e necessiti di cure salvavita.

Sappiamo cosa sta accadendo. Sappiamo quali bambini sono maggiormente a rischio. E sappiamo come impedire che questa crisi peggiori ulteriormente. Ma dobbiamo agire subito.”