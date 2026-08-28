Rojc (Pd), sconcerto per funerali di Stato a Mladic

AgenPress. “Genera grande sconcerto e profondo rammarico la decisione del governo serbo di attribuire gli onori militari e di Stato a Rakto Mladic. E’ una scelta che dimentica il sangue innocente sulle mani di questo personaggio, non riscatta le sofferenze serbe, disconosce il Tribunale dell’Aia e torna a dividere i popoli.

Mette inoltre in difficoltà i sinceri amici del popolo serbo che si adoperano per l’avvicinamento all’Europa, puntando sulla responsabilità dei leader serbi come elemento di stabilità nei Balcani. La porta deve rimanere aperta ma certi errori devono essere evitati”.

Lo afferma la segretaria della commissione Politiche Ue del Senato Tatjana Rojc (Pd) in merito all’annuncio da parte del ministro della Giustizia serbo Nenad Vujic di voler omaggiare il generale serbo-bosniaco Rakto Mladic con gli onori militari e di Stato.