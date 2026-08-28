Nordio: “Sugli elettori di destra che avrebbero poco studiato, Bonaccini ha le idee confuse”

AgenPress. “In un noto racconto di Anatole France, una fanciulla, vedendo l’immensa biblioteca di Sylvestre Bonnard, esclama: ‘Ma li ha letti tutti, professore?’; ‘Purtroppo sì’, risponde l’anziano accademico. ‘Perchè purtroppo?’, chiede la ragazza. ‘Perchè – risponde Bonnard – dicono tutti cose opposte, e se prima avevo le idee chiare oggi le ho confuse’.

Stefano Bonaccini, che evidentemente al contrario di noi è istruitissimo e ha letto molto, ha le idee più confuse che mai”.

Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito alle dichiarazioni del Presidente del PD, Stefano Bonaccini, secondo il quale il voto degli elettori di destra è il voto “di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città e di chi sta peggio economicamente”.