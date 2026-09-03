Ucraina, attacchi russi su Odessa: 17 feriti, danneggiato un edificio residenziale

Guerra Ucraina
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AgenPressÈ di almeno 17 feriti, tra cui tre bambini, il bilancio dell’attacco russo che nella notte ha colpito Odessa, importante città portuale ucraina sul Mar Nero. Lo hanno riferito le autorità locali e la polizia ucraina.

Nel corso dell’attacco è stato danneggiato un edificio residenziale di 21 piani. Secondo le autorità, i danni hanno interessato gli appartamenti compresi tra il decimo e il diciassettesimo piano, oltre ad alcune automobili parcheggiate nelle vicinanze. Le operazioni per mettere in sicurezza l’area e valutare l’entità dei danni sono proseguite nelle ore successive al raid.

Inizialmente era stato comunicato che le persone ferite erano otto, ma il bilancio è successivamente salito a 17. Tra i feriti ci sono tre minori. Le informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte sono ancora in fase di aggiornamento.

Le immagini diffuse dalle autorità mostrano finestre infrante e gravi danni alla parte dell’edificio interessata dall’attacco. La polizia e i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto per prestare assistenza ai residenti, documentare i danni e raccogliere elementi sull’accaduto.

L’attacco a Odessa si inserisce in una nuova fase di intensificazione dei raid russi contro diverse città ucraine. Nelle stesse ore sono state segnalate esplosioni e attacchi anche nell’area di Kiev, dove i raid con droni russi proseguono da diversi giorni consecutivi.

Odessa e la sua regione rappresentano inoltre un’area strategica per l’Ucraina, sia per la presenza dei principali porti sul Mar Nero sia per le infrastrutture energetiche e di esportazione. Nei giorni scorsi altri attacchi russi avevano colpito infrastrutture portuali ed energetiche nella regione, provocando ulteriori danni.

Le autorità ucraine continuano intanto a valutare l’impatto dell’ultima offensiva e a fornire assistenza alle persone colpite. Il bilancio dei feriti potrebbe essere ulteriormente aggiornato nelle prossime ore.

 

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