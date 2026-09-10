Accise, il Consiglio dei ministri proroga il taglio: sconto sul gasolio fino al 17 settembre

AgenPress. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sul caro-carburanti, prorogando di un’altra settimana il taglio delle accise sul gasolio. La misura, che sarebbe scaduta oggi, resterà in vigore fino a giovedì 17 settembre.

Si tratta di un’ulteriore estensione dello sconto fiscale introdotto dal governo per contenere l’impatto dell’aumento dei prezzi dei carburanti sui consumatori e sulle imprese. La decisione arriva al termine di settimane caratterizzate da forti oscillazioni dei prezzi alla pompa e da una serie di interventi temporanei.

La proroga consente quindi di mantenere anche nei prossimi giorni la riduzione delle accise sul gasolio. Il provvedimento rappresenta una nuova misura-ponte in attesa che l’esecutivo definisca un intervento più strutturale contro il caro-carburanti.

Il precedente taglio, pari complessivamente a circa 17 centesimi al litro sul diesel, era stato prorogato dapprima fino al 5 settembre e successivamente fino al 10 settembre.

L’obiettivo dichiarato dal governo è contenere il prezzo del carburante in una fase nella quale benzina e gasolio hanno registrato livelli particolarmente elevati. Nei giorni scorsi, secondo i dati citati dal ministero delle Imprese, il prezzo medio nazionale in modalità self-service aveva superato i 2 euro al litro per la benzina e raggiunto circa 2,15 euro per il gasolio.

La nuova proroga non dovrebbe però rappresentare la soluzione definitiva. L’esecutivo ha infatti più volte indicato la volontà di superare gli sconti generalizzati e passare a misure di sostegno più mirate, rivolte soprattutto alle fasce di reddito più basse e alle categorie maggiormente esposte al costo del carburante, a partire dagli autotrasportatori.

La logica alla base del cambio di strategia è quella di concentrare le risorse pubbliche sui cittadini e sulle attività economiche maggiormente colpiti dal caro-energia, evitando che uno sconto applicato indistintamente a tutti finisca per favorire anche chi ha una minore necessità di sostegno.

Con il nuovo decreto, dunque, lo sconto sulle accise viene mantenuto per un’altra settimana, fino a giovedì 17 settembre. Per gli automobilisti significa qualche giorno in più di sollievo sul costo del pieno, mentre il governo guadagna tempo per mettere a punto il successivo pacchetto di interventi.

La proroga conferma così la linea seguita negli ultimi mesi: utilizzare misure temporanee per frenare l’impatto immediato dell’aumento dei prezzi, parallelamente alla ricerca di strumenti più selettivi e sostenibili nel medio periodo.

Ora l’attenzione si sposta sulla prossima scadenza. Entro il 17 settembre il governo dovrà infatti decidere se procedere con un’ulteriore proroga oppure rendere operativo il nuovo sistema di aiuti mirati contro il caro-carburanti.