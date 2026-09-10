Legge elettorale, via libera del Senato alle preferenze: fino a tre voti e capilista bloccati

AgenPress. Primo via libera del Senato alla modifica della legge elettorale sulle preferenze. L’Aula ha approvato l’emendamento della maggioranza che introduce la possibilità per gli elettori di esprimere fino a tre preferenze per i candidati della lista votata.

Il testo mantiene però il meccanismo dei capilista bloccati: una parte degli eletti continuerà quindi a essere determinata sulla base dell’ordine stabilito dalle liste, senza che su quei candidati intervenga il voto di preferenza.

La proposta approvata prevede inoltre un meccanismo di alternanza di genere, ma non una vera e propria quota di genere per i capilista. La rappresentanza di uomini e donne viene dunque affidata alle regole previste per le preferenze, mentre il primo candidato della lista resta sottratto alla scelta diretta degli elettori.

Nel corso dell’esame è stato respinto anche il subemendamento presentato dalle opposizioni, che puntava a modificare l’impianto della proposta della maggioranza e, in particolare, a intervenire sul sistema dei capilista e sulle modalità di espressione delle preferenze.

Il voto conferma così l’impostazione sostenuta dal centrodestra, dopo settimane di confronto e divisioni sul tema. La questione delle preferenze si era già rivelata particolarmente delicata nel passaggio alla Camera, dove una precedente proposta della maggioranza era stata bocciata. Il centrodestra ha quindi ripresentato al Senato una versione modificata dell’emendamento.

Sul voto il governo si è rimesso alle decisioni dell’Aula, lasciando ai senatori la responsabilità della scelta sull’emendamento. Una formula che ha consentito alla maggioranza di procedere senza trasformare il voto in un’esplicita questione di fiducia sull’intervento più controverso della riforma.

Il via libera rappresenta comunque un passaggio importante nel percorso della nuova legge elettorale, che dovrà ancora affrontare l’esame delle altre disposizioni e completare il proprio iter parlamentare.

La modifica sulle preferenze è uno dei punti più sensibili della riforma. Da una parte, la maggioranza rivendica l’introduzione di una maggiore possibilità di scelta da parte degli elettori; dall’altra, le opposizioni contestano la permanenza dei capilista bloccati, sostenendo che il sistema continui a lasciare ai partiti una parte significativa del potere di determinare gli eletti.

Il confronto si intreccia anche con il tema della rappresentanza di genere. L’emendamento prevede infatti un meccanismo di alternanza, ma senza estendere una quota di genere ai capilista. È proprio su questo punto che si concentra una parte delle critiche delle opposizioni e delle associazioni impegnate sul tema della parità nella rappresentanza politica.

Il voto del Senato segna dunque un nuovo passo della riforma, ma non chiude la partita. Preferenze, capilista bloccati, equilibrio di genere e meccanismi di attribuzione dei seggi restano al centro di un confronto politico destinato a proseguire nei prossimi passaggi parlamentari.