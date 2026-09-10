Vannacci: “Senza Futuro Nazionale il centrodestra non vince le elezioni”

AgenPress. “Tutta l’estate hanno parlato di me, sulle reti Mediaset fanno interi programmi parlando di me in mia assenza, in Rai invece non mi invitano mai, lo aveva fatto solo Giletti, ma dalla Rai Futuro Nazionale è un grande assente”.

Così Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, è intervenuto in diretta su Radio Cusano, nel programma “Battitori Liberi” condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

Sul successo elettorale di AfD, Vannacci ha aggiunto: “Il percorso di un partito è connesso al suo programma politico. Il successo di AfD era scontato, anzi è stato maggiore di quello previsto. Questo perché i partiti al governo non hanno esaudito i bisogni delle popolazioni, invece l’AfD li ha capiti. Il loro programma è contro il sistema”.

Sulle possibili alleanze con il centrodestra: “In Italia il nostro governo ha le stesse idee della sinistra su Ucraina, riarmo. Anche alla patrimoniale la destra dice no ma in Europa vota un provvedimento simile. Sulla scuola il Governo Meloni rispetta l’agenda europea del multiculturalismo. Il Governo Meloni sostiene una Commissione europea che porta avanti il Green Deal”.

Vannacci si è poi difeso dall’accusa di far vincere il centrosinistra: “Oggi il centrodestra senza Futuro Nazionale non vince le elezioni. Il voto utile è a Futuro Nazionale, per chi fa gli interessi della nazione, io non svendo la fiducia che ci sta dando per ora almeno l’8% degli italiani. Se vince il centrosinistra bisogna capire di chi è la responsabilità. Io tengo le porte aperte, ma la maggioranza erige muri, ogni giorno un esponente del governo le chiude a me le porte. Non ho alcun tipo di contatto né con Meloni, né con gli altri leader della maggioranza di centrodestra. Nessuno mi ha mai chiamato, nessuno vuole nemmeno discutere di eventuali convergenze.”

Il percorso di Futuro nazionale quale sarà? “Io delineerò degli obiettivi che saranno ancora più espliciti e vediamo se ci mettiamo d’accordo. Mi accusano di votare contro il governo ma alla prima votazione abbiamo votato la fiducia, ma loro non hanno mai accettato alcun emendamento, un’interlocuzione, compreso sul tema della sicurezza, compreso su un provvedimento che avrebbe risolto il tema dei risarcimenti come nel caso Roggero”.

Vannacci infine è intervenuto sulla polemica riguardante la presenza di militari nel partito: “Futuro Nazionale ha ora 150 mila iscritti e ci saranno anche dei militari, come negli altri partiti, non hanno ruoli o funzioni nel partito, la partecipazione attiva dei militari è regolamentata dalle leggi. Non capisco la polemica su questo tema”.