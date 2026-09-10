Cacciari: “Il voto all’AfD è un voto di protesta, i partiti tradizionali perdono consensi”

AgenPress. “L’ideologia non ha nulla a che vedere con il voto tedesco a favore dell’AfD. Il problema non è stabilire se le persone sono democratiche, da 30 anni a questa parte le democrazie si sono allontanate dai propri valori. Il ceto media arretra socialmente ed economicamente, i giovani si ritrovano dentro dinamiche di precariato, le migrazioni se non gestite e governate diventano un problema, quindi i partiti che rappresentavano le democrazie perdono consensi”.

Lo ha detto il professor Massimo Cacciari, intervenuto su Radio Cusano, nella trasmissione Battitori Liberi condotta da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

Il professor Cacciari ritiene che l’origine di questi fenomeni estremisti derivi dal fatto che “se non riesci a mediare con le élite finanziarie, se le politiche di pace sono assenti, se il diritto internazionale non viene applicato, i cittadini di volta in volta danno un voto di protesta, che dice che i popoli non ne possono più di come sono stati governati. Le politiche alternative possono arginare questi fenomeni politici, se Merz e altri come lui da anni fanno politiche di destra, come la von der Leyen, poi vanno a votare gli originali. Noi dobbiamo preoccuparci delle politiche di riarmo, dove l’Europa pensa di uscire dalla spaventosa crisi economica pensando di dare ossigeno all’industria con la produzione delle armi, un aiuto di Stato, un grande aiuto di Stato per fare armi”.

Cacciari ritiene che la destra nazionalista, compresa la destra di governo, alla fine si traveste da europeista: “Questa destra comunque, compreso AfD, dovrà fare un’operazione come la Meloni, ovvero travestirsi da europeisti, la destra diventa nazionalista europeista, quindi avranno una grande contraddizione da superare, che però l’opposizione non riesce ad intercettare. Dovrebbe partire una grande politica di riforma democratica dell’Europa, non inseguire la destra, un’iniziativa di democratizzazione dell’Europa”.