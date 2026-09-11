Bignami (FdI): “Chi vota Vannacci fa vincere Schlein. Preferenze merito di FdI”

AgenPress. “Chi pensa di far bene votando Vannacci invece che Meloni, di fatto questo fa abbassare i voti per Meloni e fa vincere Schlein”.

Lo ha dichiarato Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, intervenendo oggi a “Corrente alternata” condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

“Il fatto che gli italiani oggi possano esprimere la preferenza è merito di Fratelli d’Italia e del centrodestra. Dopo 35 anni in cui i partiti indicavano i propri rappresentanti in Parlamento, oggi finalmente abbiamo la possibilità di esprimere la preferenza per un parlamentare invece che per un altro”, ha aggiunto Bignami.